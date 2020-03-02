Барщовський: до Т.В. Fruit немає жодних юридичних претензій з боку "Дельта банку" та ФГВФО

На сьогодні до компанії Т.В. Fruit немає жодних юридичних претензій з боку "Дельта банку" та Фонду гарантування вкладів. Т.В. Fruit взагалі не мала ділових стосунків з АТ "Дельта банк", бо компанії в роки діяльності фінансової установи, взагалі ще не існувало. Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" заявив засновник групи компаній Т.В. Fruit Тарас Барщовський.

Власник Т.В. Fruit пояснив, що з АТ "Дельта банк" співпрацювала його компанія ТОВ "Яблуневий дар" ще з 2010 року. Однак, напередодні банкрутства банку ТОВ "Яблуневий дар" пройшло так звану процедуру "схлопування" боргів - зарахування зустрічних однорідних вимог і припинення зобов`язань щодо сплати компанією кредитної заборгованості перед банком.

"Враховуючи складнощі, що виникли у багатьох з початком фінансових проблем "Дельта банку", "Яблуневий дар" мав чергу з компаній, котрі готові були вирішити проблему з поверненням банківського депозиту шляхом "взаємозаліку". Кредитні зобов’язання "Яблуневого дару", згідно діючого законодавства, були обміняні на $60 млн депозитних коштів компанії Cargill", - пояснив Барщовський.

У 2019 році, за його словами, Верховний Суд вирішив, що не можна було проводити цю процедуру через конвертацію долара в євро.

"Я з цим не згоден, але що можу зробити. Одночасно Фонд гарантування вкладів продав на аукціоні пул активів "Дельта банку", який викупила якась приватна компанія. От і все. На сьогодні до нас немає жодних претензій з боку "Дельта банку" і Фонду гарантування вкладів", - запевнив засновник і власник Т.В. Fruit .

Також він додав, що список боржників "Дельта банку" можна вільно перевірити, і серед них компаній "Яблуневий дар" і "Танк Транс" немає. Адже право вимоги було продано.

Тарас Барщовський зазначив, що станом на сьогодні до компанії Т.В. Fruit не було жодного офіційного звернення з боку покупців портфеля активів банку. Але у випадку, якщо такі звернення будуть і зацікавлять бізнесмена - він готовий до дискусії.

Тарас Барщовський - відомий як бізнесмен, що виробляє соки прямого віджиму під брендами Galicia і Світанок та постачальник №1 яблучного концентрату, сировини для виробництва більшості соків, зазначається в інтерв’ю.

У 2019 році НВ та інвесткомпанія Dragon Capital оцінили статки бізнесмена в $105 млн, що відповідає 60-му рядку рейтингу Топ-100 найбагатших українців.

До складу групи T.B. Fruit входять сім заводів з виробництва яблучного концентрату та інших плодово-ягідних продуктів. Чотири з них розміщені в Україні, один - в Молдові та два - в Польщі. Ще один завод у Польщі компанія запустить у серпні: нове підприємство стане найбільшим у світі за своїм профілем. Головний офіс T.B. Fruit розташований у Львівській області.

EBITDA T.B. Fruit у цьому фінансовому році складе 40 млн євро. За словами Барщовського, його компанія займає 9−12% світового ринку яблучного концентрату.

Як раніше писало РБК-Україна, в T.B. Fruit спростували інформацію про захоплення частини активів і значних фінансових втратах.