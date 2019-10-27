Поліція застосувала силу проти протестувальників в Барселоні

Зіткнення сталися ввечері 26 жовтня
Поліція Іспанії застосувала силу, щоб розігнати учасників масових протестів, які виступають за незалежність Каталонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Наголошується, що зіткнення між правоохоронцями сталися біля будівлі управління національної поліції Барселони.
#ULTIMAHORA Els @mossos intentant contenir els violents de la manifestació #Barcelona #vialaietana #GilletsJaunes #Tsunamidemocratic #BarcelonaEnLlamas pic.twitter.com/8hNRtnHSOm— Diari La República Checa (@DiariRepCheca) October 26, 2019
La BRIMO está desbordada, dos vídeos pic.twitter.com/gmHTdpULPM— Fuerzas Especiales (@Fauerzaesp) October 26, 2019
Barricada junto a plaza Cataluña #Barcelona #SentenciaProces pic.twitter.com/8085ce6r2f— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) October 26, 2019
Erneut demonstrierten heute 350'000 Menschen in Barcelona. Seit Einbruch der Dunkelheit toben Krawalle. pic.twitter.com/OlBDIUp91B— Fabian Eberhard (@FabianEberhard) October 26, 2019
Всього близько 350 тис. людей вийшли на вулиці Барселони в суботу, 26 жовтня. Вони беруть участь у протестах у зв'язку з винесенням верховним судом вироку 12 каталонським політикам, причетним до проведення референдуму про незалежність у 2017 році.
Раніше повідомлялося, що на тлі масових протестів в Каталонії сепаратисти заблокували дороги і залізничні колії.
РБК-Україна писало, що в результаті заворушень через акцій протестів в Барселоні завдано збитків у розмірі понад 2,5 млн євро. При цьому, на загальну суму не враховані ремонтні роботи покриттів вулиць і понаднормова робота персоналу, включаючи прибиральників.
Нагадаємо, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес відмовився від переговорів з каталонськими сепаратистами на тлі масових протестів.