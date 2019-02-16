У Барселоні протестували проти суду над каталонськими лідерами

На вулиці вийшли близько 200 тисяч протестувальників

В Барселоне (Испания) сотни тысяч человек в субботу, 16 февраля, протестовали против суда над лидерами движения за независимость Каталонии, который начался на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным полиции, на улицы вышли около 200 тысяч человек, тогда как организаторы протеста сообщают о полумиллионе участников.

Демонстранты во главе с председателем каталонского правительства Кимом Торрой несли флаги Каталонии и транспаранты с надписями "Свободу политзаключенным" и "Самоопределение не является преступлением".

Суд на 12 бывшими каталонскими членами правительства и лидерами общественных движений начался 12 февраля в Мадриде. Их обвиняют в мятеже и растрате государственных средств.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, где сейчас проживает. Некоторым министрам его правительства грозит до 25 лет заключения.

Напомним, 10 февраля в Мадриде (Испания) состоялась масштабная акция протеста против политики премьер-министра страны Педро Санчеса по переговорвм с правительством Каталонии. Оппозиция расценила такой шаг правительства как "измену Испании" и призвала провести внеочередные всеобщие выборы.