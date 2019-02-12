В Іспанії починається суд над лідерами сепаратистів Каталонії

Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Прокуратура просить для лідерів Каталонії по 25 років в'язниці

В Мадриді (Іспанія) сьогодні, 12 лютого, розпочинається судовий процес над ініціаторами референдуму про незалежність Каталонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що перед судом постануть 12 організаторів референдуму 2017 року, який завершився проголошенням незалежності Каталонії і подальшим введенням іспанських силовиків в регіон і позбавленням автономного статусу.

"Це найважливіше судовий розгляд, яке ми проводимо в області демократії", - заявив голова Верховного суду Іспанії Карлос Лесмес.

Відзначимо, на лаві підсудних опинилися колишні ключові фігури уряду Каталонії, включаючи міністра закордонних справ Рауля Ромева. Серед обвинувачених немає колишнього глави Каталонії Карлеса Пучдемона, який звинувачується в підбурюванні до бунту. Він досі переховується за кордоном.

Прокуратура вимагає для лідерів Каталонії 25 років в'язниці за заколот і зловживання державними коштами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мадриді пройшла акція протесту проти переговорів з Каталонією. Опозиція розцінила ініціативу уряду як "зраду Іспанії" і закликала провести позачергові загальні вибори.

Минулого року організаторів опитування про незалежність Каталонії 2014 року оштрафували на 10 млн євро.