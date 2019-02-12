ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іспанії починається суд над лідерами сепаратистів Каталонії

Новини » Політика    12.02.2019 - 12:16
В Іспанії починається суд над лідерами сепаратистів Каталонії
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Прокуратура просить для лідерів Каталонії по 25 років в'язниці

В Мадриді (Іспанія) сьогодні, 12 лютого, розпочинається судовий процес над ініціаторами референдуму про незалежність Каталонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що перед судом постануть 12 організаторів референдуму 2017 року, який завершився проголошенням незалежності Каталонії і подальшим введенням іспанських силовиків в регіон і позбавленням автономного статусу.

"Це найважливіше судовий розгляд, яке ми проводимо в області демократії", - заявив голова Верховного суду Іспанії Карлос Лесмес.

Відзначимо, на лаві підсудних опинилися колишні ключові фігури уряду Каталонії, включаючи міністра закордонних справ Рауля Ромева. Серед обвинувачених немає колишнього глави Каталонії Карлеса Пучдемона, який звинувачується в підбурюванні до бунту. Він досі переховується за кордоном.

Прокуратура вимагає для лідерів Каталонії 25 років в'язниці за заколот і зловживання державними коштами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мадриді пройшла акція протесту проти переговорів з Каталонією. Опозиція розцінила ініціативу уряду як "зраду Іспанії" і закликала провести позачергові загальні вибори.

Минулого року організаторів опитування про незалежність Каталонії 2014 року оштрафували на 10 млн євро.

 

В Іспанії судитимуть 12 колишніх лідерів Каталонії наступного тижня
Новини України сепаратизмКаталоніяІспанія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся