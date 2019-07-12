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"Барселона" заплатила "Атлетіко" за трансфер Грізманна


Контракт буде розрахований на 5 років

"Барселона" виплатила мадридському "Атлетіко" відступні за Антуана Грізманна в розмірі 120 мільйонів євро. Про це повідомляє французьке видання L'Equipe.

Уточнюється, що подібна транзакція вимагає залагодження бюрократичних формальностей, через що виникають затримки. Очікується, що остаточно процедура завершитися в п'ятницю, 12 липня, коли гроші надійдуть на рахунок мадридського клубу.

Очікується, що остаточно процедура завершитися в п'ятницю, 12 липня, коли гроші надійдуть на рахунок мадридського клубу.

Таким чином, Грізманн підпише 5-річний контракт і стане футболістом "блаугрнас".

Раніше француз не з'явився в розташування "Атлетіко" на тренувальний збір, за що клуб пообіцяв покарати свого гравця.

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