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"Барселона" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Фото: "Горняки" набрали 3 очка в группе главного еврокубка (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 будет противостоять испанской "Барселоне" на выезде.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Барселона" – "Шахтер" состоится в Каталонии 25 октября. Поединок примет арена "Эстадио Олимпико". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия.

На старте основной сетки Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл "Порту" домашний матч (1:3). Реабилитировались "горняки" во втором туре, когда в волевом стиле обыграли бельгийский "Антверпен" (3:2) в гостях. К поединку с "Барселоной" чемпионов Украины будет готовить и. о. наставника команды Дарио Срна.

К слову, ранее "Шахтер" дома разгромил ЛНЗ в премьере Срны.

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