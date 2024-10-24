"Барселона" разгромила "Баварию", "Манчестер Сити" уничтожил "Спарту": обзор Лиги чемпионов

Лига чемпионов, основной раунд, 3-й тур

"Аталанта" – "Селтик" – 0:0

"Брест" – "Байер" – 1:1

Голы: Ле Мелу, 39 – Вирц, 24

"Атлетико" – "Лилль" – 1:3

Голы: Альварес, 8 – Жегрова, 61, Дэвид, 74 (пенальти), 89

"Барселона" – "Бавария" – 4:1

Голы: Рафинья, 1, 45, 56, Левандовски, 36 – Кейн, 18

"Бенфика" – "Фейеноорд" – 1:3

Голы: Актюркоглу, 66 – Уэда, 12, Миламбо, 33, 90+2

"Зальцбург" – "Динамо" С – 0:2

Голы: Куленович, 49, Петкович, 84

Удаление: Шлагер, 66 (З, прямая красная карточка)

"Манчестер Сити" – "Спарта" – 5:0

Голы: Фоден, 3, Холанд, 58, 68, Стоунз, 64, Нунес, 88 (пенальти)

РБ "Лейпциг" – "Ливерпуль" – 0:1

Гол: Нуньес, 27

"Янг Бойз" – "Интер" – 0:1

Гол: Тюрам, 90+3

Нереализованный пенальти: Арнаутович, 48 (И)

"Атлетико" забил быстрый гол "Лиллю" – Альварес обворовал защитника и обыграл кипера. Но потом мадридцы пропустили трижды. Сравнял счет роскошным ударом в дальний угол с линии штрафной Жегрова. А потом дубль оформил Дэвид. Канадец сначала реализовал одиннадцатиметровый, а впоследствии разобрался в суматохе в штрафной мадридских "матрасников".

"Барса" забила мюнхенцам на 1-й минуте, когда Рафинья реализовал выход один на один. Впрочем, еще до экватора тайма "Бавария" отыгралась – Кейн в касание замкнул прострел Гнабри. Этот успех был последним для команды Венсана Компани. К перерыву Левандовски и Рафинья создали гандикап для каталонцев. А во второй половине бразилец оформил хет-трик, реализовав еще одно свидание с Нойером.

Пять голов пражанам отгрузил "Ман Сити". Первым забил Фоден с линии штрафной. Далее два мяча из пределов площадки оформил Холанд. Дубль норвежца эффектным голом головой после стандарта разделил Стоунз. Под занавес встречи Нунес реализовал одиннадцатиметровый за грубый фол Пресиадо.

Тяжело далась победа "Интеру". Полурезервный состав за 90 минут так и не смог подобрать ключи к воротам "Янг Бойз". Даже пенальти на старте второй половины Арнаутович не реализовал. Пришлось Симоне Индзаги бросать в бой звезд атаки. Один из них – Тюрам – и вырвал победу для "нерадзурри". В добавленное арбитром время он замкнул ближнюю штангу после прострела Димарко.