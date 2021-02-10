Матчі англійських команд в єврокубках переносять в інші міста

Низка плей-офф матчів англійських команд у Лізі чемпіонів і Лізі Європи були перенесені в інші місця. Причиною є обмеження по боротьбі з новим штамом коронавірусу, що діють в різних країнах.

Так, два матчі 1/8 фіналу головного єврокубкового турніру переносять в Будапешт. На стадіоні "Пушкаш Арена" 16 лютого відбудеться перший поєдинок "РБ Лейпциг" і "Ліверпуля", а також стартова зустріч "Боруссія" Менхенгладбах - "Манчестер Сіті", запланована на 24 лютого. Це пов'язано з тим, що німецький уряд заборонив в'їзд всім прибулим з районів, яких торкнулась мутація COVID-19.

Ще одна зустріч "Атлетико" - "Челсі" відбудеться у Бухаресті (23 лютого). Іспанія також закрила кордон для осіб, які приїжджають з Великої Британії

У Лізі Європи перша гра 1/16 фіналу між "Реал Сосьєдадом" і "Манчестер Юнайтед" пройде 18 лютого в Турині на домашньому стадіоні "Ювентуса". Хоча матч-відповідь 25 лютого відбудеться в Манчестері без змін.

Окремий випадок - ігри "Арсеналу" з "Бенфікою". Тут перенесені обидві зустрічі. Лісабонський клуб проведе домашній поєдинок в Римі, той матч, де господарем виступає "каноніри", приймуть Афіни. Це все через обопільне закриття. Між Сполученим Королівством і Португалією на цей момент діє заборона на авіасполучення.

The #UEL round of 32 first leg between Molde & Hoffenheim will now take place at the Estadio de la Cerámica in Vila-real. https://t.co/4XxLp9einL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 8, 2021

Інша ситуація у грі "Мольде" - "Гоффенхайм". Зустріч перенесена з Норвегії в Іспанію. Це пов'язано з чинними у скандинавській країні обмеженнями на в'їзд, введеними через пандемію.