"Барселона" може запропонувати Буффону роботу в клубі

Фото: Джанлуїджі Буффон (psg.fr)

Італієць взяв час на роздуми

Голкіпер Джанлуїджі Буффон може продовжити кар'єру в Іспанії. 41-річний футболіст входить в сферу інтересів каталонської "Барселони" , повідомляється на сайті італійського журналіста Джанлуки Ді Марція.

Як наголошується, каталонський клуб розглядає Буффона в якості заміни Яспера Силлессена, який раніше заявив про бажання покинути команду. Крім того, "Барселона" розглядає можливість підписання Буффона як змінника для Марка-Андре тер Стегена.

Джіджі отримав кілька пропозицій від інших клубів.41-річного італійця запрошують в Італію, Німеччину, Китай, а також в турецький "Фенербахче". Буффон поки не визначився з майбутнім і взяв час на роздуми.

Раніше Буффон покинул ПСЖ, відмовившись від продовження контракту. Італієць провів у складі паризької команди 25 матчів у всіх турнірах і став чемпіоном Франції.