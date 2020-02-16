"Барселона" не отримала дозвіл на купівлю форварда

"Барселона" поки не отримала дозволу від Королівської іспанської футбольної федерації підписати нападника поза трансферного періоду. Про це заявив директор каталонського клубу Гільєрмо Амор, передає Sport.es.

За його словами, в клубі все ще чекають рішення.

"У нас поки немає зеленого світла від федерації, щоб підписати форварда. До сих пір не отримали офіційної відповіді. Як тільки ми його отримаємо, клуб прийме рішення", - сказав він.

"Синьо-гранатові" хочуть придбати нового форварда у зв'язку з важкими травмами Усмана Дембеле і Луїса Суареса. Обидва футболісти вибули на тривалий термін.

Раніше повідомлялося, що каталонці були зацікавлені в форварда "Реал Сосьєдаду" Вілліана Жозе.

Після 24 турів "Барселона" займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В рамках 1/8 Ліги чемпіонів команда зіграє проти "Наполі".

Нагадаємо, Мессі змушений грати з травмою через брак нападників в "Барселоні".