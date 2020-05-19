"Барселона" відмовилися міняти стадіон після відновлення сезону Ла Ліги

Фото: "Камп Ноу" (facebook.com/fcbarcelona)

Команда продовжить грати на "Камп Ноу"

Каталонська "Барселона" після відновлення сезону в Ла Лізі продовжить проводити свої домашні поєдинки на "Камп Ноу", а не на стадіоні "Йохан Кройфф", як планувалося раніше. Така ідея з'явилася з огляду на те, що після рестарту матчі повинні будуть проводитися без глядачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mundo Deportivo.

Представники клубу проконсультувалися з капітанами команди - Ліонелем Мессі, Серджіо Роберто, Серджіо Бускетсом і Жераром Піке, які і обрали стадіон.

Також в керівництві підрахували різницю у витратах під час можливого проведення матчів на цих двох аренах і дійшли до висновку, що вона незначна. Виходячи з цього "Барселона" після відновлення сезону гратиме на "Камп Ноу" за порожніх трибун.

Раніше повідомлялося, що мадридський "Реал" розглядає можливість проведення матчів після рестарту на своїй клубній базі.

Нагадаємо, футбольний сезон в Іспанії орієнтовно відновиться з 12 червня. Остаточно терміни будуть визначені представниками охорони здоров'я. Клуби Ла Ліги отримали дозвіл приступить до тренувань в групах до десяти осіб з 18 травня.

Автор: Вера Олейник