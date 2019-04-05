ru
ua

"Барселона" має намір запропонувати Мессі довічний контракт


Каталонський клуб найближчим часом почне переговори зі своїм лідером

"Барселона" планує запропонувати нову угоду Ліонелю Мессі, незважаючи на те, що попередній чотирирічний контракт був укладений в листопаді 2017 року. Про це заявив президент каталонського клубу Хосеп Марія Бартомеу, передає Sky Sports.

З його слів, на "Камп Ноу" хотіли б пов'язати всю подальшу кар'єру знаменитого аргентинця з його нинішнім клубом.

"Ми б хотіли оновити контракт Мессі. Він ще молодий, і у нього залишилося два роки за чинною угодою. Він постійно прогресує. Я вірю, що у нього попереду ще багато років. У найближчі місяці ми приступимо до переговорів, щоб він провів ці роки в "Барсі".

Мессі - людина одного клубу. Справа не тільки в тому, що він робить на полі - його зв'язок з "Барселоною" триватиме вічно. Ми хочемо, щоб Мессі завжди був в "Барсі" - як гравець або представник клубу, сказав Бартомеу.

У цьому сезоні 31-річний аргентинець провів за "Барселону" 39 матчів і забив 42 голи.

Нагадаємо, також Мессі є найбільш титулованим гравцем "Барселони" в історії клубу.

У Зеленського висунули вимоги до Порошенка Twitter відмовився рекламувати передвибочу кампанію французького уряду
Читати всі новини