"Барселона" має фінансові проблеми з трансфером Грізманна

"Барселоні" потрібен певний час для проведення всіх необхідних процедур, щоб оформити трансфер нападника "Атлетіко" Антуана Грізманна. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У каталонському клубі спростувала чутки, згідно з якими клуб збирається взяти кредит для виплатити 120 млн євро відступних, прописаних в контракті француза. Повідомлялося, що працівникам клубу затримали виплату зарплати за червень на три дні.

"Барселона" просила "Атлетіко" погодитися на розстрочку в оплаті трансферу, однак мадридці відповіли відмовою.

Каталонський клуб має намір завершити угоду вже на цьому тижні, але якщо б це було можливо, то зробив би це ще в понеділок.

Нагадаємо, очікується, що в "Барсу" повернеться Неймар, який покинув клуб у 2017 році, коли за рекордні 222 млн євро і перейшов у ПСЖ. Раніше повідомлялось, що він готовий на зниження зарплати заради повернення в склад каталонців.