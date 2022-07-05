"Барселона" оголосила про трансфер екс-оборонця "Челсі"

Центрбек збірної Данії Андреас Крістенсен змінив лондонський "Челсі" на чемпіонат Іспанії, де він захищатиме кольори каталонської "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Барса" презентувала другого новачка літа. Ним став 26-річний данський оборонець.

Крістенсен дістався "блаугранас" безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента. Із "Барселоною" він уклав контракт на 4 роки. Про переїзд центрбека на "Камп Ноу" сторони домовилися ще під час сезону 2021/22.

Попередня кампанія для Крістенсена була п'ятим повним сезоном у складі "Челсі". Загалом за лондонців данець відіграв 160 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Ще два сезони він провів у "Боруссії" з Менхенгладбаха на правах оренди.

За час виступів у "Челсі" Андреас Крістенсен тріумфував у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу. Зі збірною Данії оборонець дійшов до півфіналу Євро-2020.