"Барс" сменил "Волонтера". Кто теперь руководит армией вместо "команды Залужного"

При подготовке материала использовались: указы президента о назначении нового руководства ВСУ, публикации на сайте Офиса президента, данные из wikipedia, Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ, Telegram-канал Десантно-штурмовых войск ВСУ, Facebook-страница Сил территориальной обороны ВСУ.

Содержание

Фото: Александр Сырский и его команда в руководстве ВСУ (инфографика РБК-Украина)

Александр Сырский - новый главнокомандующий

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Александровского района Владимирской области (РСФСР), в 1986 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу командиром мотострелкового взвода в Лубнах (Полтавская область), с 1993-го командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Нацгвардии в Чугуеве (Харьковская область), затем был командиром полка дивизии.

В 1996 году с отличием окончил Академию Вооруженных сил Украины, в 2005-м - Национальную академию обороны Украины, защитил диссертацию и стал кандидатом военных наук. В 2000-х командовал 72-й механизированной бригадой в Белой Церкви (Киевская область). В 2007-2011 годах был начальником штаба - первым заместителем командующего Объединенным оперативным командованием ВСУ. Звание генерал-майора получил в 2009 году.

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/osirskiy)

В 2011-2013 годах занимал должность замначальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО и реформирование украинской армии по стандартам Альянса. С начала российского вторжения в 2014 году Сырский возглавил штаб АТО на Донбассе. На этой должности активно участвовал в Дебальцевской операции. В 2016 году возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, спустя год стал командующим АТО, весной 2019-м - снова командующим Объединенного оперативного штаба, летом - командующим Сухопутных войск ВСУ. В 2020 году получил звание генерал-полковника.

С первых дней полномасштабной агрессии в 2022 году Сырский отвечал за оборону Киева. За ее успех был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени и получил звание Героя Украины. В дальнейшем командующий Сухопутных войск стал ответственным и за восточный фронт на Харьковском, Изюмском, Лиманском, Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Спланировал и реализовал Харьковскую наступательную операцию осенью 2022 года, кокда были освобождены Купянск, Балаклея, Изюм, Лиман и Святогорск.

В минувшем 2023 году особый вызов стоял на Бахмутском направлении. Несмотря на потерю Соледара и Бахмута, войскам под командованиям Сырского удалось нанести колоссальные потери россиянам, фактически ликвидировав ЧВК "Вагнера". Летом Силы обороны несколько продвинулись на северном и южном флангах, однако по состоянию на сейчас инициатива за противником. Эпицентрами боевых действий остаются Адвеевка, Купянск и Бахмутское направление.

Указом от 8 февраля 2024 года Сырского назначили главнокомандующим ВСУ. Он также назвал первоочередные задачи: четкое и детальное планирование, улучшение логистики, баланс между выполнение боевых задач и сохранением личного состава, внедрение новых технологических решений.

"Только изменение и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит достичь успеха на этом пути", - коротко сформулировал он видение будущей победы.

Главные заявления Сырского о войне читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Отметим, у Александра Сырского многолетний позывной "Барс". Его предшественник Валерий Залужный со времен АТО был известен позывным "Волонтер".

Заместители Сырского - Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко

Вадим Сухаревский родился в Берегово (Закарпатская область), окончил Мукачевский лицей с усиленной военно-физической подготовкой. В 2004 году принимал участие в миротворческой миссии в Ираке. В 2009 году окончил Львовский институт Сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника".

В 2011 году стал командиром аэромобильной роты 80-го отдельного аэромобильного полка. В отражении российской агрессии участвует с 2014 года. Сухаревского с позывным "Барсук" называют легендой российско-украинской войны, поскольку именно он 13 апреля 2014 года отдал первый приказ открыть огонь, когда 80-я бригада прикрывала спецназ в бою с боевиками под Славянском. В августе получил ранение в боях под Красным (Луганская область).

Фото: заместитель главкома Вадим Сухаревский (t.me/osirskiy)

В 2016 году стал командиром батальона, звание полковника получил в 2020-м, в следующем году стал начальником штаба 35-й бригады морпехов, а в феврале 2022 года возглавил 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка, которая с боями выходила из Олешек (Херсонская область). До освобождения Херсона его бригада воевала на юге, после чего ее перебросили на Авдеевское направление.

Как заявил президент Владимир Зеленский, на должности заместителя главкома Сухаревский будет отвечать за беспилотные системы и развитие применения дронов. Будучи комбригом, он развернул производство и ремонт БПЛА.

"Боеприпасы для FPV-дронов, для Mavic, для дронов самолетного типа - все это мы делаем сами", - говорил он в беседе с Forbes, отмечая, что его бойцы снабжают дронами еще 8 бригад.

На прошлой неделе также появилась информация о том, что Сухаревский может возглавить новосозданный род войск - Силы беспилотных систем. По состоянию на сегодня официальных комментариев по этому поводу не было.

Другой заместитель Сырского - Андрей Лебеденко - будет отвечать за инновации, за технологический компонент армии и боевых систем. До назначения занимал должность начальника главного управления связи и кибербезопасности Генштаба ВСУ. Данных о Лебеденко в открытом доступе почти нет, его имя значится в списке лиц, награжденных орденом Даниила Галицкого в 2022 году.

Анатолий Баргилевич - начальник Генштаба ВСУ

Анатолий Баргилевич родился 8 апреля 1969 года в селе Омеляновка (Коростенский район, Житомирская область). Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, на военной службе с 1987 года. В одном из интервью рассказывал, что большую часть военной карьеры был офицером оперативного управления. По его словам, это закрытые люди, которые составляют и реализуют боевые планы, а также знают, как применять любое подразделение.

Фото: начальник Генштаба ВСу Анатолий Баргилевич (t.me/osirskiy)

В начале войны на Донбассе в 2014 году занимал пост начальника управления оперативной подготовки Главного оперативного управления Генштаба. Затем входил в штаб Антитеррористической операции. В 2016-м стал начальником оперативного управления и замначальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ. В 2017 году получил звание генерал-майора.

В 2020-2022 годах Баргилевич был заместителем командующего Сухопутных войск, командующим Командования территориальной обороны Украины. До полномасштабной войны выступал против выделения ТРО в отдельный род войск. На то время численность территориальной обороны составляла до 600 человек, генерал предлагал поднять ее до 10 000 в мирное время.

В 2022 году стал начальником штаба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а в октябре 2023-го - командующим Сил территориальной обороны. Указом от 9 февраля 2024 года назначен начальником Генерального штаба ВСУ.

Заместители Баргилевича - Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый

На должности заместителей начальника Генштаба согласованы следующие кандидаты:

бригадный генерал Владимир Горбатюк - оперативная работа, работа штабов, планирование, управление

бригадный генерал Алексей Шевченко - логистика

бригадный генерал Михаил Драпатый - подготовка и тренировка военных

"Весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий, весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины", - говорил на днях Владимир Зеленский.

Фото: замначальника Генштаба Владимир Горбатюк (armyinform.com.ua)

Владимир Горбатюк родом из Винницкой области. В 2014 году в звании майора был командиром ротации украинского контингента в Косово. В 2015-2017 годах командовал 54-й отдельной механизированной бригадой, которая дислоцировалась в Бахмуте. Позже стал первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Запад".

Фото: замначальника Генштаба Алексей Шевченко (оперативное командование Юг)

Алексей Шевченко проходил службу на командных должностях в артиллерийских подразделениях, был замначальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов). Весной 2022-го возглавил Военную академию в Одессе.

Фото: замначальника Генштаба Михаил Драпатый (t.me/militarymediacenter)

Михаил Драпатый в 2014 году был комбатом в 72-й отдельной механизированной бригаде (Белая Церковь). Командовал операцией по освобождению Мариуполя. Его батальон получил приказ зайти в город на бронетехнике и освободить заложников из здания управления милиции. Ситуация осложнялась баррикадами, одна из таких преградила путь колонне из четырех машин. В первой сидел Драпатый, его БМП "перелетела" через баррикаду, а кадры той записи показывали каналы всего мира.

В июне батальоны 72 омбр отправились в рейд вдоль границы с Россией, взяв под контроль зону возле Амвросиевки, Зеленополья, Мариновки, Довжанского, удерживали Саур-Могилу и Червонопартизанск (Вознесеновка). Тогда в поддержку боевиков начались обстрелы украинских подразделений из "Градов" и "Ураганов" с российской территории. Драпатый вывел подразделения в Зеленополье, после чего в ночь на 7 августа был совершен решающий прорыв из так называемого "Изваринского котла". Из окружения вышли 260 бойцов и более 30 единиц техники, во время трехдневного прорыва погиб один солдат.

После восстановления батальон Драпатого отправили под Волноваху, а его самого - на учебу в Национальный университет бороны Украины имени Ивана Черняховского. Впоследствии он перевелся на заочное и вернулся в зону АТО в составе 30-й отдельной механизированной бригады, где до конца лета был начальником штаба и первым заместителем комбрига. В августе 2016 года был назначен командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады (Конотоп).

Окончил университет в 2017 году, с июля того же года руководил действиями бригады в районе Бахмутской трассы. В 2019-м ему досрочно присвоили звание полковника, после чего он передал бригаду другому командиру и снова пошел в университет обороны. До января 2024-го Михаил Драпатый возглавлял оперативную группировку войск "Херсон".

Александр Павлюк - командующий Сухопутных войск

Александр Павлюк родился 20 августа 1970 года в Новоград-Волынском (сейчас Звягель, Житомирская область). В 1991 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, в 2004 - Национальную академию обороны Украины.

Командовал танковым взводом с 1991 по 1993 годы в немецком Гиллерслебене. Затем служил в Новоград-Волынском командиром роты, батальона и заместителем командира 30-й отдельной механизированной бригады. В 2006-2007 годах командовал украинскими миротворческими силами в Косово.

До 2010 года служил начальником штаба 30-й бригады, затем в течение пяти лет был командиром 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове (Львовская область). Участвовал в отражении российской агрессии в 2014 году, его бригада освобождала Славянск, Краматорск, Северск и Лисичанск, а также деблокировала Луганский аэропорт.

Фото: командующий Сухопутных войск Александр Павлюк (t.me/landforcesofukraine)

С 2015 по 2020 годы служил в оперативном командовании "Запад" Сухопутных войск ВСУ сначала начальником штаба, а затем командующим. В 2018 году получил звание генерал-лейтенанта. В 2020-2021 годах отвечал за подготовку командования Сухопутных войск. Летом 2021-го стал командующим Операции Объединенных сил (ООС). С марта по май 2022 года был начальником Киевской областной военной администрации, после чего стал начальником штаба Сухопутных войск и заместителем командующего, одновременно отвечая за группировку сил и средств обороны Киева. В феврале 2023 года стал замминистра обороны.

Указом от 11 февраля 2024 года Павлюк назначен командующим Сухопутных войск. Бывший командующий и нынешний главком ВСУ Александр Сырский называл его кандидатуру безальтернативной.

"Когда президент спросил меня, кто будет командовать Сухопутными войсками, у меня других кандидатур даже не было", - отметил Сырский.

Сам Павлюк заявил, что осознает весь спектр задач.

"Буду использовать приобретенный опыт для развития Сухопутных войск. Под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Генерального штаба буду делать все возможное для усиления Сухопутных войск и приближения победы", - написал он в своем Telegram.

Юрий Содоль - командующий Объединенных сил

Юрий Содоль родился 26 декабря 1970 года в Чугуеве (Харьковская область) в семье военных. После средней школы в Мариуполе в 1992 году окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, в 2002 году - Национальную академию обороны Украины по специальности "боевое применение и управление действиями подразделений (частей, соединений) Сухопутных войск". Получил квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического уровня.

Фото: командующий Объединенных сил Юрий Содоль (armyinform.com.ua)

Служил в десантных войсках с 2003 года. За это время совершил 96 прыжков с парашютом. В 2007 году был назначен командиром 25-й воздушно-десантной бригады.

С 2014 года - участвовал в АТО, его бригада пять месяцев провела в активных боях в районе Рубежного, Ямполя, защищала Донецкий аэропорт и прикрывала выход украинских сил из Дебальцево. В 2015 году Содоль получил квалификацию офицера военного управления оперативно-стратегического уровня и стал первым заместителем командующего Десантно-штурмовых войск. Затем сменил профиль и в 2018 году был назначен командующим Морской пехотой, получил звание генерал-лейтенанта.

До назначения командующим Объединенных сил ВСУ был командиром оперативно-тактической группировки "Донецк" (Угледарское направление).

Игорь Плахута - командующий Сил территориальной обороны

Публичная биография Игоря Плахуты начинается с середины 2000-х, когда он служил командиром Отдельной президентской бригады. В 2009 году был командиром 169-го учебного центра "Десна", впоследствии - начальником Южного территориального командования Внутренних войск МВД Украины.

На этой должности руководил разгоном протестующих на Майдане. В частности, в декабре 2013 года в комментарии журналистам объяснял, что для зачистки улиц Банковой и Лютеранской от баррикад понадобилось около 400 бойцов Внутренних войск и "Беркута", а в феврале его силовики пошли на большой штурм Майдана. С другой стороны, некоторые участники тех событий указывают, что Плахута был одним из немногих, кто шел на переговоры с протестующими.

Фото: командующий Сил территориальной обороны Игорь Плахута (facebook.com/vadym.filashkin)

После Революции достоинства вышел на пенсию и вступил в должность заместителя ректора Института Управления государственной охраны. В 2018-2019 годах был замначальника Института УГО КНУ имени Тараса Шевченко.

С первых дней полномасштабной войны находился на передовой, занимал должность заместителя командующего Сил специальных операций, а также почти год исполнял обязанности заместителя командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

Руководил подготовкой рубежей обороны, фортификационного обустройства, построением оперативного рубежа и круговой обороны Купянска. Организовал подготовку резервов для операций на передовой, с сжатые сроки создавал резервы группировок на Лиманском и Соледарском направлениях. Указом от 11 февраля 2024 года назначен командующим Сил территориальной обороны.

Игорь Скибюк - командующий Десантно-штурмовых войск

Один из наименее публичных военных в команде Сырского. Игорь Скибюк начал службу в 1998 году в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде на должности командира взвода, после чего служил в 95-й Полесской бригаде. Участник миротворческих миссий, АТО и ООС.

Фото: командующий Десантно-штурмовых войск Игорь Скибюк (dshv.mil.gov.ua)

Полномасштабное вторжение РФ встретил на юге, являясь командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ. После ряда успешных боевых задач - оборона важных районов, уничтожение элитных частей противника, освобождение оккупированных населенных пунктов - подразделения Галицкой бригады были переброшены на Донбасс.

За успешные действия во время Харьковской контрнаступательной операции Скибюк был удостоен звания Герой Украины. С ноября 2022 года занимал должность начальника штаба, заместителя командующего ДШВ.