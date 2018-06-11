Банківський сектор вийшов з кризи

11 червня 2018 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) підбило підсумки свого вже двадцять першого «Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів». Рейтинг проводився за активної участі генерального інформаційного партнера проекту ІА «Інтерфакс-Україна».



Приватні банки третій квартал поспіль продовжують успішно працювати. Рекорди рентабельності за перший квартал 2018 року показали: Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Ідея Банк, Креді Агріколь Банк та інші.



ТОП-19 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 1-го кварталу 2018 року:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ АЛЬФА БАНК ТАСкомбанк КРЕДОБАНК КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК УКРСИББАНК ПРИВАТБАНК УКРГАЗБАНК VTB Bank (Україна) ГЛОБУС ІДЕЯ БАНК БАНК АЛЬЯНС ОЩАДБАНК ПІРЕУС БАНК МКБ ПРАВЕКС-БАНК БАНК ФОРВАРД УКРЕКСІМБАНК МОТОР-БАНК МЕГАБАНК

Як за підсумками 1-го кварталу 2018 року, так і за підсумками останніх декількох рейтингів 2017 року, трійка лідерів рейтингу залишилася незмінною: Райффайзенбанк Аваль, Альфа-Банк і ТАСкомбанк. Показово, що в трійці лідерів за надійністю депозитів є банк з приватним українським капіталом.

Агентство нагадує, що за 2017 рік ТАСкомбанк збільшив статутний капітал на 97,4% до 608 млн. Грн. За даними НБУ, прибуток ТАСкомбанк за перший квартал 2018 року склала 124,759 млн. Грн. Більш того, за перший квартал 2018 року ТАСкомбанк зміг наростити чистий процентний дохід на 104,64%. За даними НБУ, частка поганих кредитів в кредитному портфелі банку на 01.04.2018 року становила 15,29% при середньоринковому значенні 26,29%.

Позитивна динаміка прибутку, ключових статей доходів і впевнені дії акціонера і ТОП-менеджменту ТАСкомбанк, спрямовані на скупку банківських активів, дозволили йому поліпшити свої позиції і утриматися в ТОП-3 в загальному рейтингу банківських депозитів. На думку агентства, ТАСкомбанк залишається одним з найнадійніших банків з українським капіталом з перспективою значного зростання ринкової частки в найближчий рік.

За словами Дениса Раковського, Директора з продажу роздрібного бізнесу АТ «ТАСкомбанк» такий результат банку вдалося досягти завдяки тому, що «Якість і зручність в обслуговуванні для нас завжди залишається пріоритетом номер один. Ми намагаємося йти на крок попереду ринку, щоб створити нові можливості і перспективи для клієнтів. Злиття ТАСкомбанк з Ві Ес Банком дозволить нам об'єднати весь потенціал і досвід двох фінансових структур, щоб запропонувати кращі продукти і послуги, в тому числі зручні депозитні програми, що дозволяють зберегти і примножити накопичення.На сьогодні в нашому банку діє Програма переваг, за умовами якої кожен новий клієнт при розміщенні вкладу як в доларах США, так і в гривні отримує додатковий бонус до базової ставки ».



У наш рейтинг завдяки хорошим фінансовим показникам повернувся банк VTB Bank. Перший квартал 2018 року банк завершив з прибутком 184,475 млн. Грн. Банк повідомив агентству, що за станом на 1 червня 2018 року норматив адекватності регулятивного капіталу Н2 становить 21,19%, миттєва ліквідність Н4 - 41,04%, а поточна ліквідність Н5 - 43,08%.

В першу десятку в рейтингу надійності банківських депозитів увійшов Банк Глобус. За перший квартал 2018 року банку вдалося наростити чистий процентний дохід на 97,95% до 17,051 млн. Грн. Чистий комісійний дохід Банку Глобус в першому кварталі 2018 року перевищив 37,6 млн. Грн. За перший квартал обсяг депозитів фізосіб у банку виріс на 79,125 млн. Грн. або майже на 10%, а обсяг кредитного портфеля - на 16,3% і на 01.04.2018 досяг 1,57 млрд. гривень.

Олена ДМИТРІЄВА, заступник Голови Правління Глобус Банку, оцінюючи результати діяльності банку, зазначила, що «Глобус Банк є активним гравцем на ринку депозитів. У 2018 році залишки на рахунках фізичних осіб збільшилися на 10% і перевищили 1 млрд. Грн. Стратегія активного залучення депозитів тісно пов'язана з динамічно зростаючим кредитним портфелем банку. При цьому орієнтація на кредитування фізичних осіб, малий та середній бізнес забезпечує його якість і диверсифікацію ».

За даними НБУ, Ідея Банк завершив перший квартал 2018 року з прибутком 135,872 млн. Грн. до оподаткування і показав співвідношення прибутку до власного капіталу 27,53%, що є рекордом по групі банків, що беруть участь в рейтингу. За перший квартал 2018 року по порівнянні з аналогічним періодом 2017 року Ідея Банк наростив чистий процентний дохід на 92,6%.



Істотно поліпшив свої позиції в рейтингу Банк Альянс. Перший квартал 2018 року банк завершив з прибутком 5,096 млн. Грн., Забезпечив приріст чистого процентного доходу на 160,9%, а на 01.04.2018 частка поганих кредитів банку в його портфелі складала всього 0,46% - це одне з кращих значень серед банків, які брали участь в рейтингу. В кінці травня банк повідомив про завершення докапіталізації, в рамках якої статутний капітал банку був збільшений з 200 до 260 млн. Грн., Що повинно позитивно вплинути на показники його роботи та нормативи вже за підсумками другого кварталу 2018 року.



Кращу оцінку депозитів за собою залишив і Банк Форвард. Банк знаходиться в режимі докапіталізації на 663,02 млн. Грн., Яка згідно затвердженого плану повинна завершитися в серпні 2018 року. На час докапіталізації Банк Форвард підтримує відмінний запас за нормативами ліквідності. Банк повідомив агентству, що за станом на 29.05.2018 миттєва ліквідність становила 146,84%, поточна ліквідність - 80,95%, а короткострокова ліквідність - 64,52%. За перший квартал 2018 року обсяг поганих кредитів банку скоротився на 16,08%.

Як зазначив Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова правління Forward Bank, «Forward Bank працює за середньоринковою ставкою, і активно нарощувати портфель планує з вересня поточного року після завершення процесу докапіталізації в 3 кварталі 2018 року. Період вересень-грудень традиційно є супер-високим бізнес-сезоном, тому в нього ми плануємо увійти максимально підготовленими і за підсумками року вийти на прибуткову діяльність ».



Всі чотири великих банки з участю держави в капіталі як і раніше входили в групу з найвищим рейтингом надійності депозитів. Український уряд як і раніше показувало себе надійним партнером по відношенню до банків за участю держави в капіталі. Однак головною новиною першого кварталу залишається той факт, що всі 4 держбанку виявилися прибутковими. Особливо порадував в цьому відношенні ПриватБанк, який закінчив перший квартал 2018 року з прибутком 3,653 млрд. Грн.



Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)