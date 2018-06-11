Банковский сектор вышел из кризиса

11 июня 2018 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) подвело итоги своего уже двадцать первого «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов». Рейтинг проводился при активном участии генерального информационного партнера проекта ИА «Интерфакс-Украина».

Частные банки третий квартал подряд продолжают успешно работать. Рекорды рентабельности за первый квартал 2018 года показали: Райффайзен Банк Аваль, ТАСКОМБАНК, Идея Банк, Креди Агриколь Банк и другие.

ТОП-19 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитами по итогам 1-го квартала 2018 года:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ АЛЬФА-БАНК ТАСКОМБАНК КРЕДОБАНК КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК УКРСИББАНК ПРИВАТБАНК УКРГАЗБАНК VTB Bank (Украина) ГЛОБУС ИДЕЯ БАНК БАНК АЛЬЯНС ОЩАДБАНК ПИРЕУС БАНК МКБ ПРАВЭКС-БАНК БАНК ФОРВАРД УКРЭКСИМБАНК МОТОР-БАНК МЕГАБАНК

Как по итогам 1-го квартала 2018 года, так и по итогам последних нескольких рейтингов 2017 года, тройка лидеров рейтинга осталась неизменной: Райффайзенбанк Аваль, Альфа-Банк и ТАСКОМБАНК. Показательно, что в тройке лидеров по надежности депозитов есть банк с частным украинским капиталом.

Агентство напоминает, что за 2017 год ТАСКОМБАНК увеличил уставный капитал на 97,4% до 608 млн. грн. По данным НБУ, прибыль ТАСКОМБАНКа за первый квартал 2018 года составила 124,759 млн. грн. Более того, за первый квартал 2018 года ТАСКОМБАНК смог нарастить чистый процентный доход на 104,64%. По данным НБУ, доля плохих кредитов в кредитном портфеле банка на 01.04.2018 года составляла 15,29% при среднерыночном значении 26,29%. Позитивная динамика прибыли, ключевых статей доходов и уверенные действия акционера и ТОП-менеджмента ТАСКОМБАНКа, направленные на скупку банковских активов, позволили ему улучшить свои позиции и удержаться в ТОП-3 в общем рейтинге банковских депозитов. По мнению агентства, ТАСКОМБАНК остается одним из самых надежных банков с украинским капиталом с перспективой значительного роста рыночной доли в ближайший год. По словам Дениса РАКОВСКОГО, Директора по продажам розничного бизнеса АО «ТАСКОМБАНК» такой результат банку удалось достичь благодаря тому, что «Качество и удобство в обслуживании для нас всегда остается приоритетом номер один. Мы стараемся идти на шаг впереди рынка, чтобы создать новые возможности и перспективы для клиентов. Слияние ТАСКОМБАНКА с Ви Эс Банком позволит нам объединить весь потенциал и опыт двух финансовых структур, чтобы предложить лучшие продукты и услуги, в том числе удобные депозитные программы, позволяющие сохранить и приумножить накопления. На сегодня в нашем банке действует Программа преимуществ, по условиям которой каждый новый клиент при размещении вклада как в долларах США, так и в гривне получает дополнительный бонус к базовой ставке».

В наш рейтинг благодаря хорошим финансовым показателям вернулся банк VTB Bank. Первый квартал 2018 года банк завершил с прибылью 184,475 млн. грн. Банк сообщил агентству, что по состоянию на 1 июня 2018 года норматив адекватности регулятивного капитала Н2 составляет 21,19 %, мгновенная ликвидность Н4 — 41,04 %, а текущая ликвидность Н5 — 43,08 %.

В первую десятку в рейтинге надежности банковских депозитов вошел Банк Глобус. За первый квартал 2018 года банку удалось нарастить чистый процентный доход на 97,95% до 17,051 млн. грн. Чистый комиссионный доход Банка Глобус в первом квартале 2018 года превысил 37,6 млн. грн. За первый квартал объем депозитов физлиц в банке вырос на 79,125 млн. грн. или почти на 10%, а объем кредитного портфеля — на 16,3 % и на 01.04.2018 достиг 1,57 млрд. гривен. Елена ДМИТРИЕВА, заместитель Председателя Правления Глобус Банка, оценивая результаты деятельности банка, отметила, что «Глобус Банк является активным игроком на рынке депозитов. В 2018 году остатки на счетах физических лиц увеличились на 10% и превысили 1 млрд. грн. Стратегия активного привлечения депозитов тесно связана с динамично растущим кредитным портфелем банка. При этом ориентация на кредитование физических лиц, малый и средний бизнес обеспечивает его качество и диверсификацию».

По данным НБУ, Идея Банк завершил первый квартал 2018 года с прибылью 135,872 млн. грн. до налогообложения и показал соотношение прибыли к собственному капиталу 27,53%, что является рекордом по группе банков, участвующих в рейтинге. За первый квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года Идея Банк нарастил чистый процентный доход на 92,6%.

Существенно улучшил свои позиции в рейтинге Банк Альянс. Первый квартал 2018 года банк завершил с прибылью 5,096 млн. грн., обеспечил прирост чистого процентного дохода на 160,9%, а на 01.04.2018 доля плохих кредитов банка в его портфеле составляла всего 0,46% — это одно из лучших значений среди банков, которые участвовали в рейтинге. В конце мая банк сообщил о завершении докапитализации, в рамках которой уставный капитал банка был увеличен с 200 до 260 млн. грн., что должно позитивно повлиять на показатели его работы и нормативы уже по итогам второго квартала 2018 года.

Лучшую оценку депозитов за собой оставил и Банк Форвард. Банк находится в режиме докапитализации на 663,02 млн. грн., которая согласно утвержденного плана должна завершиться в августе 2018 года. На время докапитализации Банк Форвард поддерживает отличный запас по нормативам ликвидности. Банк сообщил агентству, что по состоянию на 29.05.2018 мгновенная ликвидность составляла 146,84%, текущая ликвидность — 80,95%, а краткосрочная ликвидность — 64,52%. За первый квартал 2018 года объем плохих кредитов банка сократился на 16,08%. Как отметил Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель правления Forward Bank, «Forward Bank работает по среднерыночной ставке, и активно наращивать портфель планирует с сентября текущего года после завершения процесса докапитализации в 3 квартале 2018 года. Период сентябрь–декабрь традиционно является супер-высоким бизнес-сезоном, поэтому в него мы планируем войти максимально подготовленными и по итогам года выйти на прибыльную деятельность».

Все четыре крупных банка с участием государства в капитале по-прежнему входили в группу с наивысшим рейтингом надежности депозитов. Украинское правительство по-прежнему показывало себя надежным партнером по отношению к банкам с участием государства в капитале. Однако главной новостью первого квартала остается тот факт, что все 4 госбанка оказались прибыльными. Особенно порадовал в этом отношении ПриватБанк, который окончил первый квартал 2018 года с прибылью 3,653 млрд. грн.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)