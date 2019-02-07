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Банківська система вперше за п'ять років закінчила рік з прибутком


Банки суттєво скоротили відрахування в резерви і показили прибуток

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2019 году составила 21,7 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Как отметили в НБУ, последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

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Доходность банковской системы стала возможной за счет уменьшения отчислений в резервы с 49,2 млрд грн в 2017 году до 23,7 млрд грн, в 2018 году.

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По данным НБУ, из 77 платежеспособных на 1 января 2019 года банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд грн, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд грн.

Прибыль в 2018 году была сформирована, главным образом, группой банков с иностранным капиталом (15,0 млрд грн прибыли за год) и "ПриватБанком" (11,7 млрд грн) при убыточности банков с государственным российским капиталом (11 млрд грн убытка).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

Напомним, чистая прибыль национализированного "ПриватБанка" за 2018 год составила 11,67 млрд грн. Таким образом, "ПриватБанк" впервые после национализации получил за год чистую прибыль.

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