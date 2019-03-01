Банкова спробує легалізувати "сітку Порошенка" через Верховний суд, - нардеп

Фото: Сергій Власенко (РБК-Україна)

Власенко заявив, що Банкова "здійснює тиск на Верховний суд"

Банкова "здійснює тиск на Верховний суд з метою легалізувати підкуп виборців чинним президентом Петром Порошенком". Про це заявив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Власенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Власенко повідомив, що в четвер, 28 лютого, Шостий апеляційний адміністративний суд виніс рішення, яким визнав протиправною постанову ЦВК (від 22 лютого 2019 року № 376), яка передбачала відшкодування витрат фізичним особам, залученим до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації. Як зазначається, по суті, йдеться про легалізацію формування оплатної "сітки агітаторів".

Як наголосив Власенко, виграти суд і не дати Порошенку "легалізувати підкуп агітаторів" дозволили спільні дії команд Анатолія Гриценка та Юлії Тимошенко.

"Сьогодні у ЦВК і на Банковій розпочалася істерика з цього приводу. Ми знаємо, що саме в цей момент відбувається тиск на суддів Верховного суду з метою примусити їх скасувати законне рішення першої інстанції, - адмінсуду, який ми виграли", - наголосив він.

Зазначається, що 22 лютого ЦВК ухвалила постанову (№ 376), яка передбачає відшкодування витрат фізичним особам, залученим до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації. Йдеться про витрати на телефонні послуги, проїзд (включаючи перевезення багажу), харчування, проживання та інші витрати в разі здійснення заходів передвиборної агітації в іншому населеному пункті тощо.

За словами Власенко, легалізувати можливість оплати роботи агітаторів ЦВК змусило викриття "масштабного підкупу виборців штабом Порошенка".