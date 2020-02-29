Банкомати ПриватБанку і Privat24 не будуть працювати в ніч на неділю

В ніч на неділю банкомати, термінали і система Privat24 "ПриватБанку" не будуть працювати у зв'язку із оновленням системи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Приватбанку".

Повідомляється, що в ніч з 29 лютого на 1 березня (1:00-7:00) буде проводиться оновлення системи.

"Банкомати, термінали і Privat24 в цей час працювати не будуть. Радимо зняти готівку заздалегідь", - йдеться в повідомленні.

У "ПриватБанку" запевняють, що з 7 ранку 1 березня всі системи будуть стабільно працювати.

Нагадаємо, восени 2019 року в роботі ПриватБанку помилка, зокрема в "Приват24" спостерігалися труднощі при оплаті в інтернеті, зарахування коштів на картки зі сторонніх сервісів, проведення операцій з картками в банкоматах, POS-терміналах. На той момент в банку рекомендували не повторювати операцій і очікувати усунення проблем, а також обіцяли вирішити проблему до 22:00.

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк встановив перші банкомати з безконтактним модулем. Це означає, що клієнтові не потрібно буде вставляти карту, щоб зняти гроші. А незабаром можуть з'явитися банкомати, для яких карти взагалі будуть не потрібні.