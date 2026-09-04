Банкнота 2000 грн может стать новой нормой для закупок: аналитик объяснил, что будет с ценами

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2000 гривен может быть удобной купюрой для крупных закупок.

Появление нового номинала не влечет за собой инфляцию.

Разрушение логистики и рост цен влияют на покупательную способность гривны.

Потребность в номинале более 2000 грн возникнет только при значительном обесценении гривни.

Банкнота номиналом 2000 гривен может стать привычным средством расчета для украинцев, производящих большие закупки. В то же время сам факт ее появления не означает, что оно будет вызвать дальнейший рост цен.

''2000 гривен – это не причина инфляции. Банкнота просто является средством платежа, который мы используем. Ею будет удобнее рассчитываться вместо нескольких купюр меньшего номинала”, – объяснил Андрей Шевчишин.

По его словам, сумма в 2000 гривен уже может быть привычной для человека, который делает большую закупку.

''Если речь идет о большой закупке в торговом центре или о человеке, который закупается раз в неделю, 2000 гривен – это уже, пожалуй, норма'', – отметил аналитик.

В то же время, на цены влияют другие факторы, в частности проблемы с логистикой. Российские удары по складам и логистической инфраструктуре заставляют бизнес учитывать дополнительные риски в стоимости товаров.

Шевчишин отметил, что потребность в еще больших номиналах будет зависеть, прежде всего, от покупательной способности гривни.

''Когда гривна теряет свою покупательную способность, большие номиналы становятся основными в использовании. Если 2 гривны перестанут быть средством платежа, тогда возникнет необходимость пересматривать необходимость номинала более 2000 гривен'', – сказал он.

В то же время, аналитик не считает, что появление банкноты 2000 грн является сигналом к быстрому введению еще больших купюр.