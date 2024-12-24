Снятие наличных в Украине и за рубежом: какие суммы можно получить и где это сделать

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Национальный банк Украины ввел лимиты на снятие наличных. Некоторые ограничения со временем регулятор ослабил, но большинство лимитов продолжает действовать.

О том, сколько и в каких пунктах в Украине и за границей можно снять наличные – читайте в обзоре РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

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Меры, которые НБУ принял в начале вторжения, имели целью защиту финансовой стабильности, международных резервов и предотвращения неконтролируемого оттока валюты. В Украине и до этого существовали некоторые ограничения на валютные операции и снятие наличных, но они были менее жесткими и больше касались валютного рынка.

Где и сколько наличных можно снять в Украине

Сегодня в Украине граждане могут снимать до 100 тысяч гривен в день с одного счета в кассах банков. При этом банкоматы позволяют получить до 50 тысяч гривен в сутки, в зависимости от лимита на карте.

Если вы сняли 50 тысяч гривен с банкомата за один день, то в течение этого же дня вы можете снять еще 50 тысяч гривен через банковскую кассу. Иными словами, максимальная сумма наличных, которую можно снять за один день, составляет 100 тысяч гривен, независимо от того это банкомат или касса банка.

По информации НБУ, в банкоматах Укрэксимбанка можно снять больше всего среди украинских банков за одну операцию – до 25 тысяч гривен, при этом количество операций не ограничено. В то же время, в Укргазбанке действует наименьший лимит на одну операцию – 5 тысяч гривен, с максимальным снятием до 20 тысяч гривен в сутки.

Условия снятия наличных в разных банкоматах (инфографика: bank.gov.ua)

До 20 тысяч гривен можно снять за одну операцию в следующих банках:

ПриватБанк – повторить можно снова через 3 часа.

Ощадбанк – 50 тыс. грн в сутки.

Райффайзен Банк – 20 тыс. грн в сутки.

Универсал банк – 20 тыс. грн в сутки.

Sense Bank – 20 тыс. грн в сутки.

ПУМБ – 20 тыс. грн в сутки.

Укрсиббанк – 20 тыс. грн в сутки.

Снятие наличных суммой в 10 тысяч гривен на одну операцию ограничено в следующих банках:

ОТП Банк – количество операций – не ограничено.

Пивденный – 20 тыс. грн в сутки.

KredoBank – повторить можно снова через 2,5 часа.

ТАСКОМБАНК.

Кроме банкоматов и касс банков, наличные можно получить в магазинах, аптеках или на АЗС. Для этого нужно сделать покупку картой и попросить кассира выдать наличные. Обычно это от 500 до 6 тысяч гривен, но точную сумму лучше уточнить на кассе.

Супермаркеты и магазины, где можно снять до 6 тысяч гривен:

АТБ-Маркет.

Сільпо.

Фора.

FOZZY.

VARUS.

ЛотОК.

Точка.

Thrash.

В торговых сетях Сим23 и EVA можно снять до 2 тыс. грн. В сети супермаректов Novus и кондитерской корпорации Roshen – до 500 грн.

Сети АЗС

ОККО и WOG (6 тыс. грн).

Укрнафта (до 5 тыс. грн).

БРСМ-Нафта (до 500 грн).

Во всех нижеуказанных аптеках, по данным НБУ, можно снять 6 тыс. грн наличных:

Біла ромашка.

Аптека Доброго Дня.

Аптека АНЦ.

Аптека Копійка.

Аптека 9-1-1.

Аптека оптовых цін.

МедСервіс.

Через банковские терминалы и кассы можно осуществлять анонимные переводы до 5 тысяч гривен. Однако, если сделать несколько таких переводов подряд, банк может начать финансовый мониторинг. Банки внимательно следят за операциями, особенно со стороны ФОПов и физических лиц. Снятие более 50% оборотных средств в наличные может вызвать дополнительное внимание.

Согласно Постановлению НБУ №148, наличные расчеты также ограничены: физическое лицо может оплатить наличными до 50 тысяч гривен за одну операцию, а для ФОП этот лимит составляет 10 тысяч гривен. Приоритет предоставляется безналичным расчетам.

Снятие наличных за границей

Национальный банк установил лимит на снятие наличных за рубежом: до 12 500 гривен в неделю или до 50 тысяч гривен в месяц. Однако каждый банк может снижать эти лимиты. Обычно комиссия за снятие наличных за рубежом составляет 1-2%.

В Украине с валютных счетов разрешено снимать сумму, эквивалентную 100 тысячам гривен в день. Исключения возможны только для платежей государственного значения.

Для снятия наличных за границей удобнее всего пользоваться банкоматами. Также это можно сделать в банковских отделениях через POS-терминалы, однако за это обычно взимается комиссия в 2%.

Дополнительно владельцы карт Mastercard от ПриватБанка могут получить наличные на кассах торговых точек в Польше и Германии после совершения покупки. Снимать наличные можно без дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров. Однако условия выдачи наличных и доступность такой услуги стоит уточнять непосредственно на кассе. Сервис также работает в других странах ЕС, Великобритании, Австралии.