Лимиты на переводы и получение наличных в Украине и за рубежом: главные требования банков

Крупнейшие украинские банки в декабре этого года подписали меморандум по снижению лимитов на переводы для своих клиентов. Целью введения этого ограничения указывают борьбу с "дроп-схемами" и доведением украинского законодательства до норм Евросоюза.

О том, для чего вводятся лимиты и кого они затронут уже сейчас – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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С 1 октября Нацбанк установил ограничения на переводы с карты на карту (P2P) до 150 тысяч гривен в месяц, новый меморандум распространяет эти лимиты и на переводы через систему IBAN. Меморандум разработан Независимой ассоциацией банков Украины (НАБУ), Ассоциацией украинских банков (АУБ) и поддержан Национальным банком Украины (НБУ).

К нему 10 декабря присоединились четыре крупных банка (Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен банк и Универсал Банк (Монобанк), однако уже 17 декабря участниками инициативы стали уже 25 финансовых учреждений. Причем эта цифра может увеличиться уже в ближайшее время.

В чем цель денежных ограничений

У меморандума несколько ключевых целей. Среди них – обеспечение контроля над финансовой системой, борьба с теневой экономикой и ограничение наличных расчетов. Инициатива также направлена на борьбу с финансированием террористических и диверсионных операций России через так называемых "дропов". Это лица, которых преступники используют обманом или за деньги для сокрытия следов незаконной деятельности. Через "дропов" часто осуществляются переводы краденых средств или перевозки похищенных товаров.

Банки, подписавшие меморандум, обязуются обмениваться информацией о подозрительных клиентах и возможных нарушениях. Меморандум содержит три основных раздела, которые регулируют работу с физическими лицами и ФОПами, которые могут быть вовлечены в фейковую деятельность.

После введения Нацбанком ограничений на переводы с карты на карту на сумму свыше 150 тысяч гривен, некоторые клиенты начали обходить эти правила, используя счета IBAN – международные номера счетов для переводов между странами. Сейчас новый меморандум усиливает эти ограничения, в том числе на переводы через систему IBAN.

Ожидается, что другие банки также подпишут меморандум до 1 февраля 2025 года. По состоянию на 1 августа в Украине действуют 62 коммерческих банка, из которых 26 имеют иностранный капитал, а 19 из них являются полностью иностранными инвесторами.

На 1 октября 2024 года на четыре банка, которые первыми подписали меморандум (Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен банк и Универсал банк (Монобанк), приходилось 64,5% всех средств населения и 87,5% активных платежных карт в стране.

Как банки разделят клиентов

Банки будут делить клиентов на категории с низким, средним и высоким риском. Критерии распределения не раскрываются, но главными факторами являются происхождение средств и документы, подтверждающие их. Клиенты с документами о происхождении средств считаются низкорисковыми.

Если же клиент не имеет таких документов, вводится автоматический лимит на переводы до 50 тысяч гривен в месяц. В меморандуме не указано, когда этот лимит начинает действовать, поэтому, вероятно, он уже действует с даты подписания документа.

В то же время для клиентов со средним и низким уровнем риска будут действовать одинаковые суммы лимитов в месяц:

150 тысяч гривен с 1 февраля 2025 года.

100 тысяч гривен с 1 июня 2025 года.

В установленный лимит будут засчитываться все исходящие переводы как в гривне, так и в валюте, осуществляемые в пределах страны или за рубежом. Это касается переводов физических и юридических лиц между картами или по реквизитам IBAN. Даже если клиент переводит средства с карты одного банка на свою собственную карту в другом, этот перевод также будет учитываться. Единственным исключением являются переводы между собственными счетами в пределах одного финансового учреждения.

Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита, обязаны предоставлять подтверждение доходов при установлении деловых отношений или перед проведением операции. Если есть доказательства о происхождении средств, лимит будет увеличен на сумму, соответствующую подтвержденным доходам. Например, если на 1 июня действует лимит в 100 тысяч гривен на переводы, но клиент предоставил банку справку об официальном ежемесячном заработке в 120 тысяч гривен, банк увеличит лимит на соответствующую сумму.

Перечень документов для подтверждения доходов включает:

Справка ОК-5 или ОК-7 (документы из Пенсионного фонда, где указана официальная зарплата у наемных работников, на которую начисляется ЕСВ).

Налоговая декларация для ФОПов, физических лиц или инвесторов.

Зарплатная ведомость (документ, который ведет работодатель).

Подтверждение волонтерской деятельности согласно документам или социальным сетям.

Созданные в первые шесть месяцев физические лица-предприниматели будут тщательно проверяться. Признаки подозрительных ФОПов включают:

Резкое увеличение количества оплат от других ФОПов или физических лиц.

Нулевой остаток на счете в начале и в конце дня.

Нетипичное увеличение количества оплат по сравнению с другими днями.

Дробление операций на меньшие суммы.

Для бизнеса меморандум означает необходимость правильно организовать структуру, документировать все платежи и снятие наличных, иметь договоры аренды или собственность на помещения и транспорт. Банки будут проверять происхождение средств и наличие ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме банков, финансовые лимиты также действуют и в платежных системах RozetkaPay и NovaPay, разработанных интернет-магазином Rozetka и логистической компанией Новая Почта.

С 1 октября 2024 года Департамент финансового мониторинга NovaPay внедрил новые правила для денежных переводов, установив следующие лимиты:

Максимальная сумма одного перевода: 30 тысяч гривен.

Максимальная сумма переводов в месяц: 250 тысяч гривен.

Максимальное количество переводов в день: 50 операций.

Максимальное количество переводов в месяц: 500 операций.

Эти ограничения действуют для всех услуг, оплачиваемых через NovaPay, включая мгновенные онлайн-переводы, пополнение карт, оплату счетов и другие финансовые операции.

По данным сайта RozetkaPay, сейчас там действуют следующие лимиты на транзакции:

Максимальная сумма переводов на одну платежную карту в течение одного календарного дня: от 30 до 400 тысяч гривен.

Максимальная сумма переводов на одну платежную карту в течение месяца: от 145 до 500 тысяч гривен.

Максимальное количество переводов на одну платежную карту в течение одного календарного дня: от 2 до 30 операций.

Согласно этому меморандуму, с 1 февраля 2025 года обе платежные системы будут придерживаться тех же финансовых ограничений, что установлены для украинских банков, подписавших этот документ.

Лимиты на зарубежные финансовые операции

С 10 сентября 2024 года НБУ установил лимит в 100 тысяч гривен в месяц для карточных расчетов за рубежом. Иностранцы и украинцы, которые находятся за границей и имеют счета в украинских банках, должны придерживаться этих ограничений.

Сейчас банк может продать иностранную валюту на сумму до 50 тысяч гривен в месяц без дополнительных подтверждений. Валюта зачисляется на счет клиента. Также разрешено тратить до 500 тысяч гривен в месяц на аренду недвижимости.

Предприятия и бизнесмены могут покупать иностранную валюту для расходов на командировки работников за границу, включая суточные (до 80 евро), расходы на проживание и транспорт (по подтверждению расходов). Эта валюта зачисляется на счет в банке.

Для счетов в иностранной валюте ограничений нет. Счета, открытые в иностранных банках, пока не подпадают под контроль украинской финансовой системы. Военное положение временно позволяет не облагать налогом иностранные доходы до 250 тысяч долларов, но большие суммы все же подпадают под пристальное внимание.

Как уберечься от блокировки счетов

Чтобы избежать блокировки счетов, следует придерживаться нескольких рекомендаций. Банки осуществляют финансовый мониторинг с помощью автоматизированных систем, которые определяют подозрительные действия. Риск блокировки возникает даже из-за небольшой суммы, если система обнаруживает резкое увеличение количества операций от разных контрагентов, нулевой остаток на счете на начало и конец дня или дробление платежей на круглые суммы.

Особое внимание банки уделяют операциям, которые проводятся в ночное время (с 00:00 до 06:00), считающимся потенциально рискованными. Также клиенты без подтвержденных источников дохода не могут иметь более трех счетов в одной валюте во всех банках, подписавших меморандум.

Отдельно банки будут работать над интеграцией с государственными базами данных для автоматической проверки подтверждения доходов клиентов. Это позволит напрямую получать информацию о доходах, уменьшив необходимость предоставления клиентами бумажных документов.

Для уменьшения времени на обработку документов банки хотят получать данные о доходах клиентов через "Дію". Они также создадут межбанковский черный список клиентов с признаком "финансовый мул". Это те самые "дропы", которые по сути продали свои банковские счета другим людям.

В украинских банках при открытии счетов в анкетах всегда спрашивают о счетах в других банках. Теперь банки смогут проверять эту информацию между собой. Все банки, которые подпишут меморандум, будут обмениваться данными о счетах и установят общие лимиты для клиентов.

Банковские ограничения не распространяются на клиентов без подтвержденных доходов, которые имеют депозитные, кредитные счета или счета для участия в государственных программах (еВідновлення, "Национальный кэшбек" и т.д.).

Дополнительно источниками дохода, которые не будут вызывать вопросов у банков, могут быть разовые операции, такие как продажа движимого или недвижимого имущества, произведений искусства, а также предоставление консультационных или других подобных услуг.

Чтобы избежать каких-либо ограничений при проведении финансовых операций, необходимо иметь подтвержденное происхождение средств. Это могут быть официальные документы, такие как налоговые декларации ваши или ваших родственников, где указано, что вы получили средства, обложили их налогом и уплатили его.