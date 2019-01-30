Банкіри очікують зростання депозитів у 2019 році

Зростуть як депозити населення, так і підприємств

Украинские банки ожидают роста объемов депозитов в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные результаты нового "Опрос об условиях банковского кредитования", проведенного Национальным банком.

Как отметили в НБУ, 66% банков ожидают, что вклады населения будут расти (баланс положительных и отрицательных ожиданий 51%). Это самые оптимистичные надежды за весь период проведения опроса.

Кроме того, 67% респондентов рассчитывают на приток средств бизнеса (баланс ожиданий 39%).

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Опрос проводился с 18 декабря 2018 года до 10 января 2019 года среди кредитных менеджеров 61 банка. Ответы дали все респонденты, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам Национального банка Украины.

Как сообщало РБК-Украина, регулятивный капитал банков Украины за 2018 год вырос на 10,3 млрд грн-до 126,1 млрд грн. По информации НБУ, средний норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2019 года составляет 16,18%, что существенно превышает требования законодательства (не менее 10%).

Напомним, в начале 2019 года украинские банки прогнозируют рост объемов кредитования в 2019 году. В частности, увеличение корпоративных кредитов прогнозируют 74% опрошенных (баланс ответов составил 41%), а кредитного портфеля домохозяйств - 62% (54%).