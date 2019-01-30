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Банкіри дали прогноз щодо кредитування у 2019 році

Новини » Фінанси    30.01.2019 - 10:37
Банкіри дали прогноз щодо кредитування у 2019 році
Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Позитивні очікування спостерігаються з 2016 року

Українські банки очікують зростання обсягів кредитування у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані результати нового "Опитування про умови банківського кредитування", проведеного Національним банком.

Зокрема, збільшення корпоративних кредитів прогнозують 74% опитаних (баланс відповідей становив 41%), а кредитного портфеля домогосподарств - 62% (54%).

Як зазначають в НБУ, респонденти зберігають оптимізм стосовно роздрібного кредитування з ІІ кварталу 2016 року, а корпоративного - з IV кварталу 2016 року. При цьому банки оптимістичніші стосовно роздрібного кредитування протягом останніх двох років, що відображає його стрімкіше зростання в порівнянні з корпоративним.

Банкіри дали прогноз щодо кредитування у 2019 роціbank.gov.ua

Опитування проводилося з 18 грудня 2018 року до 10 січня 2019 року серед кредитних менеджерів 61 банку. Відповіді надали всі респонденти, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

Як повідомляло РБК-Україна, регулятивний капітал банків України за 2018 рік зріс на 10,3 млрд грн до 126,1 млрд грн. За інформацією НБУ, середній норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 1 січня 2019 року становить 16,18%, що суттєво перевищує вимоги законодавства (не менше 10%).

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