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Банкіри очікують зростання депозитів у 2019 році

Новини » Фінанси    30.01.2019 - 11:40
Банкіри очікують зростання депозитів у 2019 році
Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростуть як депозити населення, так і підприємств

Українські банки очікують зростання обсягів депозитів у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані результати нового "Опитування про умови банківського кредитування", проведеного Національним банком.

Як зазначили в НБУ, 66% банків очікують, що вклади населення зростатимуть (баланс позитивних і негативних очікувань 51%). Це найоптимістичніші сподівання за весь період проведення опитування.

Крім того 67% респондентів розраховують на приплив коштів бізнесу (баланс очікування 39%).

Банкіри очікують зростання депозитів у 2019 році

bank.gov.ua

Опитування проводилося з 18 грудня 2018 року до 10 січня 2019 року серед кредитних менеджерів 61 банку. Відповіді надали всі респонденти, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Як повідомляло РБК-Україна, регулятивний капітал банків України за 2018 рік зріс на 10,3 млрд грн до 126,1 млрд грн. За інформацією НБУ, середній норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 1 січня 2019 року становить 16,18%, що суттєво перевищує вимоги законодавства (не менше 10%).

Нагадаємо, на початку 2019 року українські банки очікують зростання обсягів кредитування у 2019 році. Зокрема, збільшення корпоративних кредитів прогнозують 74% опитаних (баланс відповідей становив 41%), а кредитного портфеля домогосподарств - 62% (54%).

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