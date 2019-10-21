Банкіри дали прогноз щодо умов кредитування на наступний рік

Українські банки очікують зростання обсягів кредитування протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати "Опитування про умови банківського кредитування" за ІV квартал 2019 року, проведеного Національним банком.

За даними опитування, 74% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних та роздрібних кредитів

"Такі очікування зберігаються вже близько трьох років. Баланс відповідей зростання корпоративного портфеля досяг найвищого значення за всю історію спостережень - 53%", - йдеться в дослідженні.

Рекордними також були баланси відповідей очікувань припливу депозитів як підприємств, так і домогосподарств (53% та 62% відповідно).

У ІІІ кварталі 2019 року 85% респондентів не змінили рівень схвалення заявок на кредити бізнесу. Однак два квартали поспіль банки зазначають, що цінові умови схвалення кредитних заявок бізнесу пом’якшилися через зниження відсоткових ставок.

Банки не змінили стандарти кредитування населення ні у споживчому сегменті, ні в іпотечному. Однак окремі великі банки вказували, що позитивні очікування економічного зростання, зниження інфляційного тиску та підвищення платоспроможності споживачів сприяли послабленню внутрішніх нормативів та критеріїв відбору позичальників у споживчому сегменті. Респонденти очікують несуттєвого послаблення стандартів і надалі, зокрема у споживчому кредитуванні, наголошується в досліджені НБУ.

Опитування проводилося з 19 вересня до 10 жовтня 2019 року серед кредитних менеджерів 50 банків. Відповіді надали всі респонденти, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 99%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Нагадаємо, у вересні 2019 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення зросли на 1,8 в.п. до 14,7 % річних.

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки по новим кредитам банків для населення у вересні 2019 року в національній валюті становили 35,9% річних, що на 0,2 в.п. нижче, ніж у серпні (36,1%).