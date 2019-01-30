Банкіри дали прогноз щодо кредитування у 2019 році

Позитивні очікування спостерігаються з 2016 року

Украинские банки ожидают роста объемов кредитования в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты нового "Опроса об условиях банковского кредитования", проведенного Национальным банком.

В частности, увеличение корпоративных кредитов прогнозируют 74% опрошенных (баланс ответов составил 41%), а кредитного портфеля домохозяйств - 62% (54%).

Как отмечают в НБУ, респонденты сохраняют оптимизм в отношении розничного кредитования со II квартала 2016 года, а корпоративного - с IV квартала 2016 года. При этом банки более оптимистичны в отношении розничного кредитования в течение последних двух лет, что отражает его более стремительный рост по сравнению с корпоративным.

bank.gov.ua

Опрос проводился с 18 декабря 2018 года до 10 января 2019 года среди кредитных менеджеров 61 банка. Ответы дали все респонденты, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам Национального банка Украины.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений за 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.

Как сообщало РБК-Украина, регулятивный капитал банков Украины за 2018 год вырос на 10,3 млрд грн - до 126,1 млрд грн. По информации НБУ, средний норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2019 года составляет 16,18%, что существенно превышает требования законодательства (не менее 10%).