RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Банкиры обновили рейтинг главных угроз: война уже не единственная проблема финансового сектора

13:40 01.06.2026 Пн
3 мин
Война остается главным риском, но участники рынка позитивно оценивают состояние финансовой системы
aimg Анастасия Мацепа
Фото: банки и финансовые компании считают украинский финансовый сектор устойчивым к негативным событиям (Getty Images)

Финансовый сектор Украины демонстрирует устойчивость, однако банкиры обновили перечень системных рисков. Хотя война остается главной угрозой, в мае 2026 года второе место среди вызовов впервые заняла динамика мировых цен на сырьевые товары.

Главное:

  • Финансовый сектор восьмой опрос подряд оценивается как устойчивый к значительным негативным событиям.
  • Большинство участников рынка считают текущее состояние сектора удовлетворительным или хорошим.
  • Почти 88% респондентов не ожидают существенных изменений в течение следующих шести месяцев.
  • Война остается главным системным риском для финансовой системы.
  • Вторым по значимости риском впервые стала динамика мировых цен на сырьевые товары.
  • Склонность финансовых учреждений к риску за последние полгода несколько возросла.

Финансовый сектор сохраняет устойчивость

По результатам опроса, финансовый сектор Украины остается устойчивым к значительным негативным событиям. Это уже восьмой опрос подряд, начиная с ноября 2022 года, в котором респонденты оценивают его устойчивость как среднюю или высокую.

Баланс ответов по устойчивости достиг одного из лучших показателей за весь период проведения исследования. В то же время ни один из опрошенных не сообщил об очень низком уровне устойчивости финансовой системы.

Большинство руководителей банков, страховых и инвестиционных компаний также назвали текущее состояние сектора удовлетворительным или хорошим. Однако доля негативных оценок по сравнению с предыдущим опросом несколько возросла.

Чего ожидают банки и финансовые компании

Две трети респондентов отметили, что за последние шесть месяцев состояние финансового сектора практически не изменилось. Еще треть опрошенных считает, что ситуация улучшилась.

В то же время почти 88% участников исследования не прогнозируют существенных изменений в течение ближайшего полугодия. Общий уровень риска для финансовой системы они оценивают как средний или умеренно высокий.

Также более четверти респондентов сообщили о росте готовности финансовых учреждений брать на себя риски. В то же время две трети опрошенных заявили, что их риск-аппетит остался неизменным.

Какие риски больше всего беспокоят рынок

Война с Россией продолжает оставаться главным источником системных рисков для финансового сектора.

Однако впервые за весь период проведения исследования на второе место среди крупнейших угроз вышел риск, связанный с колебанием мировых цен на сырьевые товары.

Также в десятку крупнейших рисков стабильно входит качество законодательства и налоговой системы. Этот фактор остается среди ключевых вызовов для финансового рынка с конца 2023 года.

В то же время риск, связанный с качеством человеческого капитала в финансовом секторе, несколько снизился в рейтинге угроз. Если раньше он входил в пятерку крупнейших рисков, то теперь занимает седьмое место.

Как проводился опрос

Опрос о системных рисках финансового сектора Национальный банк проводит дважды в год. Он призван оценить, как крупнейшие банки и небанковские финансовые учреждения воспринимают текущие и потенциальные риски для финансовой системы.

Исследование длилось с 5 по 20 мая 2026 года. В нем приняли участие руководители 21 банка, 10 страховых компаний и двух инвестиционных компаний.

В Нацбанке отмечают, что результаты опроса отражают видение самих участников рынка и могут не совпадать с официальной оценкой рисков финансовой системы, которую осуществляет регулятор.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк УкраиныФинансы