Банкиры обновили рейтинг главных угроз: война уже не единственная проблема финансового сектора

Финансовый сектор Украины демонстрирует устойчивость, однако банкиры обновили перечень системных рисков. Хотя война остается главной угрозой, в мае 2026 года второе место среди вызовов впервые заняла динамика мировых цен на сырьевые товары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Опроса о системных рисках финансового сектора за май 2026 года, проведенного Национальным банком Украины.
Главное:
По результатам опроса, финансовый сектор Украины остается устойчивым к значительным негативным событиям. Это уже восьмой опрос подряд, начиная с ноября 2022 года, в котором респонденты оценивают его устойчивость как среднюю или высокую.
Баланс ответов по устойчивости достиг одного из лучших показателей за весь период проведения исследования. В то же время ни один из опрошенных не сообщил об очень низком уровне устойчивости финансовой системы.
Большинство руководителей банков, страховых и инвестиционных компаний также назвали текущее состояние сектора удовлетворительным или хорошим. Однако доля негативных оценок по сравнению с предыдущим опросом несколько возросла.
Две трети респондентов отметили, что за последние шесть месяцев состояние финансового сектора практически не изменилось. Еще треть опрошенных считает, что ситуация улучшилась.
В то же время почти 88% участников исследования не прогнозируют существенных изменений в течение ближайшего полугодия. Общий уровень риска для финансовой системы они оценивают как средний или умеренно высокий.
Также более четверти респондентов сообщили о росте готовности финансовых учреждений брать на себя риски. В то же время две трети опрошенных заявили, что их риск-аппетит остался неизменным.
Война с Россией продолжает оставаться главным источником системных рисков для финансового сектора.
Однако впервые за весь период проведения исследования на второе место среди крупнейших угроз вышел риск, связанный с колебанием мировых цен на сырьевые товары.
Также в десятку крупнейших рисков стабильно входит качество законодательства и налоговой системы. Этот фактор остается среди ключевых вызовов для финансового рынка с конца 2023 года.
В то же время риск, связанный с качеством человеческого капитала в финансовом секторе, несколько снизился в рейтинге угроз. Если раньше он входил в пятерку крупнейших рисков, то теперь занимает седьмое место.
Опрос о системных рисках финансового сектора Национальный банк проводит дважды в год. Он призван оценить, как крупнейшие банки и небанковские финансовые учреждения воспринимают текущие и потенциальные риски для финансовой системы.
Исследование длилось с 5 по 20 мая 2026 года. В нем приняли участие руководители 21 банка, 10 страховых компаний и двух инвестиционных компаний.
В Нацбанке отмечают, что результаты опроса отражают видение самих участников рынка и могут не совпадать с официальной оценкой рисков финансовой системы, которую осуществляет регулятор.
