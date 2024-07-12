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Банки снизили ставки по депозитам для населения: сколько предлагают в гривне и в долларах

Украина, Пятница 12 июля 2024 08:56
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Банки снизили ставки по депозитам для населения: сколько предлагают в гривне и в долларах Фото: ставки для населения упали до 10,8% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В июне 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых, что на 0,2 п.п. ниже, чем месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Банки снизили ставки по депозитам для населения: сколько предлагают в гривне и в долларах

Таким образом, ставки по депозитам в гривне немного превышают уровень ожидаемой инфляции, которая по прогнозам правительства и НБУ к концу года составит около 8%.

Ставки по валютным депозитами остаются на минимальном уровне. Однако с начала года курс доллара вырос на 8%, что практически нивелировало разницу в ставках между гривневыми и валютными вкладами. Прогнозы свидетельствуют о дальнейшем росте курса доллара.

Депозитный портфель банков для населения вырос на 2,2% до 1,142 трлн гривен и превышает уровень начала года (1,078 трлн гривен).

Банки снизили ставки по депозитам для населения: сколько предлагают в гривне и в долларах

Ставки и инфляция

Напомним, НБУ снижает учетную ставку, которая сейчас составляет 13,0%. От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. В апреле НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам до 16,5%. Не исключено, что в июле центробанк снова снизит ставку по сертификатам, что приведет к падению ставок по депозитам.

По данным НБУ, в Украине на 1 июня 2024 года работало 63 банка. Больше всего средств населения было в государственных ПриватБанке - 405,7 млрд гривен и Ощадбанке - 192,7 млрд гривен. Более трети вкладов населения (35,6%) были в долларах и евро.

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