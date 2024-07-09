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В каких банках украинцы хранят свои деньги: свежий рейтинг

Украина, Вторник 09 июля 2024 14:26
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В каких банках украинцы хранят свои деньги: свежий рейтинг Фото: в рейтинге лидируют государственные банки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине на 1 июня 2024 года работало 63 банка, в которых физические лица держали 1 трлн 124 млрд гривен (в т. ч. средства до востребования - 719 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке - 405,7 млрд гривен и Ощадбанке - 192,7 млрд гривен

На третьем частный Универсал Банк - 71,1 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 63,1 млрд гривен, частный ПУМБ - 51,1 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 46,9 млрд гривен.

В каких банках украинцы хранят свои деньги: свежий рейтинг

Ставки по депозитам в банках

Напомним, по данным НБУ, средние ставки по новым депозитами для населения в гривне в мае упали 11,0% годовых, что выше ожидаемой инфляции (8,2%).

Банки намерены и дальше снижать ставки по депозитам. Прежде всего, это связано с тем, что НБУ снижает учетную ставку, а также ставку по депозитным сертификатам, по которым банки размещают в НБУ средства , привлеченные у населения. В апреле ставка была снижена до 16,5%. Не исключено, что центробанк снизит ставку по сертификатам на ближайшем заседании в июле.

В ПриватБанке прогнозируют падение ставок по депозитам из-за снижения учетной ставки НБУ.

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