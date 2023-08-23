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Банки, заводы и научные институты. Канада опубликовала новый список санкций против РФ

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада сегодня, 22 августа, ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Канады.

"Совет Губернатора придерживается мнения, что действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису", - говорится в сообщении.

Канада ввела санкции против четырех человек и 28 юридических лиц.

Кто именно попал под санкции

  • Комиссаров Алексей Геннадьевич - ректор Президентской Академии РАНХиГС и директор Высшей Школы Государственного Управления (ВШГУ) при РАНХиГС;
  • Лепин Владимир Николаевич - российский ученый, конструктор, организатор оборонной отрасли;
  • Колесов Николай Александрович - генеральный директор АО "Концерн Радиоэлектронные технологии";
  • Мучкаев Сергей Борисович - возможно российский военный, полковник, командир 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Российской Федерации.

Какие юридические лица попали под санкции Канады

  • АО "Омский научно-исследовательский институт приборостроения";
  • ООО "Промтехнология";
  • АО "Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева";
  • АО "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора"";
  • ООО "Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы";
  • ПАО Банк Уралсиб;
  • ПАО Банк Зенит;
  • Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований";
  • ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики";
  • РУСАТОМ Оверсиз;
  • Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии Атомстрой;
  • Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" им. М.В. Проценко";
  • Федеральное государственное унитарное предприятие "АТОМФЛОТ";
  • АО "Государственный научный центр "НИИ атомного реактора";
  • Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт";
  • ПАО "Северсталь";
  • Интеррос Инвест;
  • ООО "Холдинговая компания "Интеррос";
  • ПАО Росбанк;
  • Всероссийский банк развития регионов;
  • Московский машиностроительный завод Авангард;
  • ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина";
  • ООО "Океан Электроникс";
  • АО "195 ремонтный завод ракетного и артиллерийского вооружения";
  • АО "Улан-Удэнский авиационный завод";
  • АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро";
  • АО "Концерн Центральный научно-исследовательский институт; "Электроприбор";
  • АО "Невское проектно-конструкторское бюро";
  • ОАО "Нижегородский завод имени 70-летия Победы".

Помощь от Канады

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Месяц назад сообщалось, что Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, ранее обещавших передать Украине. Более 120 из них уже доставлены в Украину.

Также правительство Канады ранее сообщало, что передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный в России. Процесс передачи уже начался.

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