Банки збільшили прибуток у півтора рази

Чистий прибуток платоспроможних банків України в січні-березні 2019 року склав 13,2 млрд грн, що в 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку.

За даними регулятора, за цей період банки отримали 58,0 млрд грн доходу. Найбільше банкам дали процентні доходи - 37,9 млрд грн, комісійні доходи - 14,0 млрд грн, результат від переоцінки від операцій купівлі-продажу - 3,8 млрд грн.

Дані: НБУ

У січні-березні 2019 року витрати банків склали 44,8 млрд грн, у тому числі процентні витрати - 18,4 млрд грн, загальні адміністративні витрати 13,9 млрд грн, відрахування в резерви 4,6 млрд грн.

Дані: НБУ

Нагадаємо, чистий прибуток платоспроможних банків України в 2018 році склав 21,7 млрд грн. Як відзначили в НБУ, в останній раз банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток склав 1,4 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків, що на один менше, ніж на початок року (77). Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2019 року скоротилося на 60 - з 8509 до 8449 відділень.