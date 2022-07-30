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НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер

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Україна, Субота 30 липня 2022 13:38
НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер Фото: банкнота 500 гривень стала найбільш поширеною в Україні (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 липня 2022 року в готівковому обігу найбільше банкнот номіналом 500 гривень (24,9% від загальної кількості). На другом місці тепер 200-гривеневі банкноти (24,5%), які останніми роками були найбільш поширеними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ) у Facebook.

"Така зміна відбулася через зростання попиту на цей номінал банкнот (500 гривень), а також збільшення обсягів вилучення з обігу банкнот номіналом 200 гривень, зокрема старого дизайну", - йдеться в повідомленні.

Традиційно в готівковому обігу найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше - монет номіналом 10 гривень (0,8%).

За даними НБУ, на одного жителя України припадало: 72 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року - 71 та 162 шт. відповідно).

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 липня 2022 року, становила 674 млрд гривень, що на 46,4 млрд грн або на 7,4% більше, ніж на початку 2022 року (627,6 млрд гривень). Зокрема: майже 3 млрд шт. банкнот на загальну суму 668,7 млрд гривень, а також майже 14,1 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,1 млрд гривень.

НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер

Нагадаємо, станом на 1 січня 2022 року на одного жителя України припадали 71 банкнота та 162 платіжних розмінних й обігових монети.

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Національний банк України
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