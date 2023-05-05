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Банки Украины за первый квартал заработали больше, чем за весь 2022 год

Фото: банки Украины показали прибыль 34 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2023 года составила 34,056 млрд гривен. В первом квартале прошлого года банки показали 152 млн гривен убытка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-март 2023 года выросли на 46,6% до 103,984 млрд гривен, сократились на 1,6% до 69,928 млрд гривен.

"Главные факторы прибыльности сектора - рост доходов в результате постепенного возобновления банковской деятельности и сравнительно несущественные объемы доформирования резервов", - отметили в пресс-службе НБУ.

Чистый процентный доход за I квартал в годовом исчислении увеличился на 41%. "Несмотря на значительное увеличение процентных расходов в результате повышения процентных ставок по депозитам, процентные доходы выросли еще более существенно", - добавили в пресс-службе.

Чистый комиссионный доход вырос на 20% по сравнению с результатом І квартала 2022 года. Объемы банковских услуг возобновляются с постепенным возобновлением экономической активности, в том числе после обстрелов энергетической инфраструктуры в конце прошлого - начале текущего года, отметили в НБУ.

"Повышению доходности банков также способствует положительный результат операций по купле-продаже валюты, который в I квартале был в 2,3 раза выше в годовом исчислении", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля 2023 только пять банков из 65 платежеспособных учреждений были убыточными с совокупным убытком 40 млн гривен.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,716 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,376 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,376 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

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