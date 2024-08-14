ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Банки Украины получили рекордную прибыль: НБУ назвал источники доходов

Украина, Среда 14 августа 2024 13:35
UA EN RU
Банки Украины получили рекордную прибыль: НБУ назвал источники доходов Фото: банки Украины показали прибыль 79 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-июнь 2024 года составила 79,0 млрд гривен, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

"Главные факторы прибыльности - сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы под ущерб от активных операций", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

По данным НБУ, доходы банков за январь-июнь 2024 года выросли на 18,1% до 204,5 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 22,0% до 171,9 млрд гривен.

Банки Украины получили рекордную прибыль: НБУ назвал источники доходов

Расходы выросли на 18,7% до 168,7 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервы под будущие убытки на 371 млн гривен.

Банки Украины получили рекордную прибыль: НБУ назвал источники доходов

Как заявили в НБУ, в течение ІІ квартала доходность основных видов активов банков снижалась. Быстрее всего спадала доходность депозитных сертификатов НБУ, а банки уменьшали объемы этих вложений. Рыночные ставки по ОВГЗ и кредитам также снизились, в то же время их объемы росли. "Именно за счет наращивания активов банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу и увеличили доходы.

По данным НБУ, растут объемы начисленных банками налогов на прибыль, за I полугодие они составили 22 млрд гривен.

За первое полугодие только семь малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 171 млн гривен.

Напомним, по уточненным данным, банки Украины за весь 2023 года получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли. Рейтинг по прибыли возглавляет государственный ПриватБанк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Банки
NEWS
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия