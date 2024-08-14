ua en ru
Ср, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Банки України отримали рекордний прибуток: НБУ назвав джерела доходів

Україна, Середа 14 серпня 2024 13:35
UA EN RU
Банки України отримали рекордний прибуток: НБУ назвав джерела доходів Фото: банки України показали прибуток 79 млрд гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-червень 2024 року склав 79,0 млрд. гривень, що на 16,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

"Головні фактори прибутковості - збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування в резерви на шкоду від активних операцій", - йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

За даними НБУ, доходи банків за січень-червень 2024 року зросли на 18,1% до 204,5 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 22,0% до 171,9 млрд гривень.

Банки України отримали рекордний прибуток: НБУ назвав джерела доходів

Витрати зросли на 18,7% до 168,7 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на 371 млн гривень.

Банки України отримали рекордний прибуток: НБУ назвав джерела доходів

Як заявили в НБУ, протягом ІІ кварталу дохідність основних видів активів банків знижувалась. Найшвидше спадала прибутковість депозитних сертифікатів НБУ, а банки зменшували обсяги цих вкладень. Ринкові ставки за ОВДП та кредитами також знизилися, водночас їх обсяги зростали. Саме за рахунок нарощування активів банки зберегли досить високу чисту процентну маржу і збільшили доходи.

За даними НБУ, зростають обсяги нарахованих банками податків на прибуток, за І півріччя вони становили 22 млрд гривень.

За перше півріччя лише сім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 171 млн гривень.

Нагадаємо, за уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд гривень чистого прибутку. Рейтинг із прибутку очолює державний ПриватБанк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Банки
NEWS
Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта
Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія