Банки України отримали рекордний прибуток: НБУ назвав джерела доходів

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-червень 2024 року склав 79,0 млрд. гривень, що на 16,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

"Головні фактори прибутковості - збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування в резерви на шкоду від активних операцій", - йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

За даними НБУ, доходи банків за січень-червень 2024 року зросли на 18,1% до 204,5 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 22,0% до 171,9 млрд гривень.

Витрати зросли на 18,7% до 168,7 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на 371 млн гривень.

Як заявили в НБУ, протягом ІІ кварталу дохідність основних видів активів банків знижувалась. Найшвидше спадала прибутковість депозитних сертифікатів НБУ, а банки зменшували обсяги цих вкладень. Ринкові ставки за ОВДП та кредитами також знизилися, водночас їх обсяги зростали. Саме за рахунок нарощування активів банки зберегли досить високу чисту процентну маржу і збільшили доходи.

За даними НБУ, зростають обсяги нарахованих банками податків на прибуток, за І півріччя вони становили 22 млрд гривень.

За перше півріччя лише сім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 171 млн гривень.