Банки Украины получили рекордную прибыль с начала года

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-апрель 2024 года составила 52,067 млрд гривен, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период пришлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2024 года выросли на 17,3% до 159,999 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 25% до 84,944 млрд гривен.

Расходы выросли на 16,8% до 107,933 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервы под будущие убытки на -1,972 млрд гривен.