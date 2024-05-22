ua en ru
Ср, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Банки Украины получили рекордную прибыль с начала года

Украина, Среда 22 мая 2024 15:10
UA EN RU
Банки Украины получили рекордную прибыль с начала года Фото: банки Украины показали прибыль 52 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-апрель 2024 года составила 52,067 млрд гривен, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период пришлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2024 года выросли на 17,3% до 159,999 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 25% до 84,944 млрд гривен.

Банки Украины получили рекордную прибыль с начала года

Расходы выросли на 16,8% до 107,933 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервы под будущие убытки на -1,972 млрд гривен.

Банки Украины получили рекордную прибыль с начала года

Напомним, за весь 2023 года банки Украины получили 83,2 млрд гривен чистой прибыли. Рейтинг по прибыли традиционно возглавляет государственный ПриватБанк.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что прибыль, которую банки генерируют сегодня - это гарантия их устойчивости, ведь она позволяет банкам нарастить капитал. По ее словам, капитал также - залог более оживленного кредитования в будущем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Банки
NEWS
Бои на Харьковщине. Что происходит с наступлением России на севере области
Бои на Харьковщине. Что происходит с наступлением России на севере области
DAILY
Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией