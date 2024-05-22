Банки України отримали рекордний прибуток з початку року

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-квітень 2024 року склав 52,067 млрд. гривень, що на 18,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-квітень 2024 року зросли на 17,3% до 159,999 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 25% до 84,944 млрд гривень.

Витрати зросли на 16,8% до 107,933 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на -1,972 млрд гривень.