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Банки України закликали повернути кредитні ліміти, - Гетманцев

Автор: Анна Шиканова

Народний депутат України та Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав банки не обмежувати кредитні ліміти громадян і збільшувати їх за потребою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

"Враховуючи надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в країні, комітет звертається до банків з проханням розглянути можливість не обмежувати громадян використовувати кредитні кошти в тих межах, які були встановлені раніше, а також, по можливості, не відмовляти в збільшенні кредитного ліміту", - повідомив Гетманцев.

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Нагадаємо, раніше ми повідомили про те, що у Києві почали працювати магазини та громадський транспорт.

Також ми розповідали про те, що Монобанк повернув українцям кредитні ліміти та ввів канікули.

Всі оперативні новини про те, що відбувається в Україні, можна читати в нашій онлайн-трансляції.

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