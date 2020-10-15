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Банки скоротили кредитування і зберегли високі ставки для населення

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 14:14
Банки скоротили кредитування і зберегли високі ставки для населення
Фото: відділення банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ставки тримаються близько 35% річних

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2020 року в національній валюті становили 35,2% річних. Це на 0,4 в. п. нижче, ніж у серпні (35,6%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 1,0 в. п. до 7,8% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств у вересні знизилися з 9,0% до 8,9% річних, за валютним знизилися з 5,3% до 5,2%.

Банки скоротили кредитування і зберегли високі ставки для населення

Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 3,3% до 982 млрд грн, в т. ч. населення впав на 1,0% до 215 млрд грн, підприємств - на 4,1% до 760 млрд грн.

Банки скоротили кредитування і зберегли високі ставки для населення

Відзначимо, в НБУ прогнозують, масове доступне іпотечне кредитування в Україні стане доступним за умови посилення прозорості ринку нерухомості, зниження ризиків для кредиторів. Зараз іпотекою займаються тільки сім банків.

Нагадаємо, українські банки очікували, що в III кварталі 2020 року відновиться попит на кредити з боку як населення, так і бізнесу, а умови кредитування пом'якшаться, в той же час якість кредитних портфелів погіршиться.

За даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних. У порівнянні з липнем ставки не змінилися.

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