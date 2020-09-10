Банки знизили ставки за депозитами для населення

У серпні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 9,4% річних. Це на 0,3 в.п. нижче, ніж у липні (9,7%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за серпень знизилися з 1,5% до 1,4%.

У серпні 2020 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 4,5% до 4,0% річних, за валютним зросли з 1,3% до 1,5% річних.

Депозитний портфель банків у серпні не змінився - 1 226 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 0,5% до 629 млрд грн, підприємств зріс на 1,0% до 574 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних. У порівнянні з липнем ставки не змінилися.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні банки опустили депозитні ставки для населення нижче 10%. За даними НБУ, процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 9,7% річних. Це на 1,1 в. п. нижче, ніж у червні (10,8%).