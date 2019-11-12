ОБСЄ зафіксувала понад 50 тис. обстрілів на Донбасі за три місяці

Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Водночас, СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості обстрілів

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 1034 одиниці озброєння, розміщених із порушенням узгоджених ліній відведення на Донбасі протягом липня-вересня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.

Зазначається, що кількість порушень розміщень озброєнь у третьому кварталі приблизно на 19% менша, ніж у попередньому кварталі (квітень-червень 2019).

Всього ж за липень-вересень спостерігачі зафіксували понад 50 тис. випадків порушень режиму припинення вогню. Відзначається, що кількість порушень була меншою на 41% за показник попереднього кварталу.

Більшість порушень (понад 90%) була зосереждена у п'яти гарячих точках уздовж лінії зіткнення:

у районах на схід і північних схід від Маріуполя;

у трикутнику Авдіївка - Ясинувата - Донецький аеропорт;

у районі, що обмежується населеними пунктами Попасна, Калинове, Первомайськ і Золоте;

у районах на південний захід, південь і південних схід від Світлодарська;

на західних і північних околицях Горлівки.

Також повідомляється, що близько 60% порушень були зафіксовані в темний час доби.

РБК-Україна писало, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксували постріли в межах ділянки розведення в районі Петрівського.

Раніше повідомлялося, що у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 11 листопада бойовики провели 16 обстрілів. У результаті дістав поранення один український військовий.