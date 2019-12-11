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Банки знизили ставки за депозитами для населення

Новини » Економіка     11.12.2019 - 10:58
Банки знизили ставки за депозитами для населення
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки в гривні знаходяться на досить високому рівні

У листопаді 2019 року середні процентні ставки банків за новим депозитами у гривні для населення знизилися з 14,5% до 14,4% річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за листопад знизилася з 2,7% до 2,6%.

У листопаді 2019 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 12,5% до 11,4% річних, за валютним знизилися з 1,9% до 1,7% річних.

Банки знизили ставки за депозитами для населення

Депозитний портфель банків у листопаді скоротився до 999 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 1,0% до 533 млрд грн, підприємств скоротився на 1,6% до 435 млрд грн.

Банки знизили ставки за депозитами для населення

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у листопаді 2019 року в національній валюті становили 35,7% річних, що на 0,4 в. п. нижче ніж у жовтні (36,1%).

Нагадаємо, результати "Опитування про умови банківського кредитування" за ІV квартал 2019 року, проведеного Національним банком, свідчать про плани нарощувати депозитні портфелі. Зокрема, були рекордними баланси відповідей очікувань припливу депозитів як підприємств, так і домогосподарств (53% і 62% відповідно).

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