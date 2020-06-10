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Банки знизили ставки по депозитах

Новини » Економіка     10.06.2020 - 11:55
Банки знизили ставки по депозитах
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки стають все менш привабливими, але обсяг депозитів зростає

У травні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 11,4% річних. Це на 0,4 в. п. нижче, ніж у квітні (11,8%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за травень знизилися з 2,2% до 1,9%.

У травні 2020 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 7,3% до 6,3% річних, за валютним зросли з 1,3% до 1,8% річних.

Банки знизили ставки по депозитах

Депозитний портфель банків у травні зріс на 1,4% до 1 163 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 0,8% до 611 млрд грн, підприємств зріс на 2,3% до 528 млрд грн.

Банки знизили ставки по депозитах

Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2020 року в національній валюті становили 36,9% річних, що на що на 1,0 в. п. нижче, ніж у квітні (37,9%).

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки по нових депозитах банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 11,8% річних, що на 0,1 п. п. вище, ніж у березні (11,7%).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк Українибанкикредитдепозит
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