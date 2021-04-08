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Банки підвищили ставки за іпотекою: скільки коштує кредит на житло

Автор: Олександр Білоус

У лютому 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами зросла та становила 13,9% на вторинному та 17,1% на первинному ринку. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.

Про це свідчать дані опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.

За даними НБУ, місяць тому, у січні ставки за іпотекою становили 13,8% на вторинному та 15,9% на первинному.

"Помітне зростання вартості кредитів на первинному ринку у лютому відбулось через зростання частки в нових видачах на ринку одного з активних у іпотечному кредитуванні банків, який пропонує позичальникам порівняно високу ефективну відсоткову ставку", - йдеться в повідомленні НБУ.

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований, 89% нових угод (на суму майже 380 млн грн) уклали п’ять банків.

У лютому 2021 року банки видали 617 кредитів на загальну суму 457,9 млн грн. Обсяг видачі кредитів зріс на 40% проти січня 2021 року та на 81% проти лютого 2020 року.

Вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в лютому становила близько 85% за обсягом від усіх нових видач.

Середній розмір кредиту на купівлю житла продовжує зростати. Якщо у січні він становив близько 734 тис. грн, то в лютому - 742 тис. грн. Середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у звітному місяці становив 767 тис. грн, вторинної - 738 тис. грн.

Як повідомляло РБК-Україна, перші сім українських банків 26 лютого підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсації з держбюджету частини кредитної ставки до рівня 7% річних.

Станом на 18 березня 2021 року уповноваженими банками з виконання державної програми "Доступна іпотека 7%" підписано 12 кредитних договорів на загальну суму 9,4 млн грн.

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