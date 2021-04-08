Банки підвищили ставки за іпотекою: скільки коштує кредит на житло

За даними НБУ, місяць тому, у січні ставки за іпотекою становили 13,8% на вторинному та 15,9% на первинному.

"Помітне зростання вартості кредитів на первинному ринку у лютому відбулось через зростання частки в нових видачах на ринку одного з активних у іпотечному кредитуванні банків, який пропонує позичальникам порівняно високу ефективну відсоткову ставку", - йдеться в повідомленні НБУ.

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований, 89% нових угод (на суму майже 380 млн грн) уклали п’ять банків.

У лютому 2021 року банки видали 617 кредитів на загальну суму 457,9 млн грн. Обсяг видачі кредитів зріс на 40% проти січня 2021 року та на 81% проти лютого 2020 року.

Вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в лютому становила близько 85% за обсягом від усіх нових видач.

Середній розмір кредиту на купівлю житла продовжує зростати. Якщо у січні він становив близько 734 тис. грн, то в лютому - 742 тис. грн. Середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у звітному місяці становив 767 тис. грн, вторинної - 738 тис. грн.