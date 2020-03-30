Банки отримали від НБУ другу партію готівкових доларів

Національний банк України провів другу операцію з обміну готівкового долару на безготівковий на суму 180 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, банки викупили "фактично всю суму" готівки.

Цього разу в цій операції взяли участь 12 з 14 системно важливих банків, в яких зберігається майже весь обсяг валютних вкладень населення. "Найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити відкладений попит клієнтів", - додали в прес-службі.

НБУ на цьому тижні планує ще одну операцію з обміну готівкового долару, дефіцит якого виник через перебої з авіасполученням внаслідок коронавірусу. "Тож незабаром проблема має бути вирішена", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, що першу операцію з американською валютою ми провели на минулому тижні на суму 130 млн дол. США. Тоді банки також викупили увесь запропонований нами обсяг. До цього ми провели дві операції з обміну готівкового євро на безготівковий, втім попит на цю валюту був значно нижчим за нашу пропозицію і банки купили лише 42,2 млн євро з 300 млн євро, які пропонувалися.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що Національний банк України 30 березня, проведе аукціон з продажу готівкових доларів за безготівкові. Як зазначив Чурій, НБУ вже провів аукціон з продажу готівкових доларів на 130 млн доларів, але попит був на 280 млн доларів.

Зазначимо, Національний банк України 19 березня провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом у 100 млн євро. Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх в повному обсязі.