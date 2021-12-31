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НБУ посилив вимоги до банків, що видають споживчі кредити українцям

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Україна, П'ятниця 31 грудня 2021 17:46
НБУ посилив вимоги до банків, що видають споживчі кредити українцям Фото: вимоги до банків, що видають споживчі кредити, зросли з 1 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк з 1 січня 2022 року посилює вимоги до капіталу банків відповідно до раніше анонсованих планів. Ці вимоги покликані збільшити стійкість банків до потенційних кризових явищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема запроваджується підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам зі 125% до 150%. Відтепер на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1,5 грн регулятивного капіталу. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.

Крім того, 1 січня 2022 року передбачається запровадження мінімальних вимог до покриття капіталом операційного ризику у розмірі 50% розрахункового розміру зі збільшенням до 100% з 1 січня 2023 року

Відповідно до міжнародних стандартів, банки мають тримати капітал на покриття не лише кредитних, але й операційних ризиків. Вагомість вимог до капіталу під покриття операційного ризику лише зростає з огляду на нові можливості для шахрайства внаслідок переведення бізнесу в онлайн.

Також з 1 січня запланований наступний етап підвищення ваг ризику за ОВДП в іноземній валюті до 50% із подальшим зростанням до 100% з 1 липня 2022 року.

Крім того, відбудеться підвищення з поточних 25% до 50% частки вартості непрофільних активів, що вираховується з основного капіталу.

Нагадаємо, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2021 року в національній валюті становили 31,9% річних. Порівняно з жовтнем ставки знизилися на 2,0 п. п.

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