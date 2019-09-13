Банки підняли ставки за кредитами для населення вище 35%

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2019 року в національній валюті становили 36,1% річних, що на 2,5 в. п. вище, ніж у липні (33,6%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зменшилися за місяць з 6,6% до 5,3% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у серпні знизилися з 18,2% до 18,1% річних, за валютним зросли - з 5,3 % до 5,4%.

Дані: НБУ

Кредитний портфель банків за місяць виріс на 0,6% до 1 015 млрд грн, в т.ч. для населення зріс на 1,1% - до 205 млрд грн, підприємств - зріс на 0,4% до 806 млрд грн.

Дані: НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 серпня.

Нагадаємо, новий уряд України ставить перед собою тактичну мету знизити ставки за кредитами. Як заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи з трибуни Верховної ради перед своїм призначенням 29 серпня, уряд не ставить під сумнів незалежність Національного банку. "Їх незалежність є основою макростабільності, яку не можна руйнувати", - сказав він. При цьому Гончарук хоче діалогу уряду з НБУ, "щоб вони були не занадто консервативними, щоб вони відпускали іноді, іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку".