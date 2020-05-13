Банки підняли кредитні ставки для населення

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 37,9% річних, що на 0,6 в. п. вище, ніж у березні (37,3%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 3,7 в. п. до 3,7% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств у квітні знизилися з 13,3% до 12,9% річних, за валютним знизилися з 5,5% до 4,7%.

Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 3,1% до 1 001 866 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 3,3% - до 210 млрд грн, підприємств - на 3,1% до 786 млрд грн.

Відзначимо, за даними "Опитування про умови кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в грудні 2019 року в національній валюті становили 35,5% річних, що на 3,6 в. п. вище, ніж у грудні 2018 року (31,9%).